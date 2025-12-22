游盈隆被提名中選會主委 吳子嘉盛讚他正派：民進黨內找不到

行政院今（22）日公布中選會7位委員提名人選，其中擬提台灣民意教育基金會董事游盈隆為主任委員。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉除了表達祝賀外，並盛讚游盈隆是正派、耿直的人，這在目前的民進黨內找不到。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

行政院發言人李慧芝今日表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

本次行政院提出中選會正副主委提名名單為：游盈隆為主委、胡博硯為副主委，及委員陳宗義、黃文玲，其他被提名人為李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）共計7人。

台灣民意基金會董事長游盈隆被提名中選會主委。（資料照／中天新聞）

對此，吳子嘉今晚在其主持的網路節目《董事長開講》對於游盈隆獲得提名表達祝賀之意，並提到對方小自己1歲，可說是年齡相當，在這樣的情況下還願意為國服務，他感到十分敬佩，「在這邊預祝成功」。

吳子嘉指出，游盈隆是一個正派、耿直的人，而「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，這在民進黨裡找不到。吳子嘉還說，尤其游盈隆這個人還有一個好處，就是不太會妥協、偷雞摸狗，儘管有不少人不喜歡游盈隆，但他還是會講真話，堅持自身看法。

話鋒一轉，吳子嘉也坦言，目前的氣氛有點怪，上星期在野黨才剛決定要彈劾總統賴清德，現在又要表決朝野私下溝通好的中選會委員人事案，「表決的氣氛很奇怪」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

吳子嘉還說，雖然還不知道這個人事案究竟是會成局還是破局，但他對游盈隆的理解，百分百相信以游的人格特質，絕對適合這個中立、堅守原則的職務。

