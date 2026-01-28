游盈隆談不在籍投票：別為追天邊彩霞踩壞眼前玫瑰

立法院內政、司法及法制委員會28日舉行聯席會議，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單，7位被提名人列席備詢。中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，針對外界關切的角色分際與不在籍投票議題做出說明。

游盈隆長期從事政治評論與民意調查，立委質詢時關切其未來若出任主委，如何確保行政中立。游盈隆表示，他已有相當覺悟，擔任中選會主委意味著將失去公開評論台灣政治的自由，作為政治學者與關心台灣的知識分子，這是重大犧牲，但為了更高的目標，他必須做出割捨。游盈隆承諾，若立法院通過人事同意權，他將辭去台灣民意教育基金會董事長及董事職務，採取比法律更嚴格的標準自我要求。

針對不在籍投票議題，游盈隆表示認同這是世界潮流，也是進步的思維方向，若立法院通過相關法案，中選會將依法行政、全力以赴。然而他也坦言，不在籍投票牽涉極為複雜的選舉工程，尤其在九合一地方選舉中實施，就現階段而言「肯定是一場災難」。他指出，中選會評估若在地方選舉辦理不在籍投票，將產生近9000種不同選票，執行面的可行性是最大挑戰。

游盈隆強調，選務行政的公信力至關重要，必須讓選民相信選舉結果公正。他形容「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的玫瑰」，呼籲審慎推動改革，避免讓台灣傲視世界的選舉制度蒙塵。他也坦言，若立法院通過中選會無法執行的方案，他無法保證一定能做好，否則是不負責任的說法。

