游盈隆選務立場有助化解爭議？ 林濁水：關鍵在制度矛盾而非個人

前民進黨立委林濁水。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會日前審查中選會被提名人名單時，台灣民意基金會董事長、中選會主委被提名人游盈隆，在多項爭議議題上的立場提出評論，包括公投推翻憲法法庭判決等。對此，前立委林濁水今（29）日指出，游盈隆在公投綁大選、不在籍投票等議題上，立場與民進黨官方主張存在距離，而部分制度性爭議未來恐仍將長期延續。

林濁水表示，游盈隆在公投綁大選議題上的立場，與民進黨現行態度不同，但該議題爭議相對較小，因民進黨過去立場多次調整，並未形成不可妥協的理念立場，加上過往經驗也難以證明該制度一定對民進黨不利。

廣告 廣告

至於不在籍投票問題，林濁水認為，在當代民主國家仍堅持戶籍投票、拒絕不在籍投票的做法，從制度角度來看並不合理，但他也指出，台灣作為處於特殊國際處境的國家，大量台商與台幹生活在中國等「敵對我國主權」國家中，無法完全照搬一般民主國家的做法。然而，他認為若要建立合理制度並不困難，例如排除台商與台幹的通信投票方式即可，但此議題過去未能在民進黨全面執政時完成立法，如今在國會結構改變後，游盈隆若推動改革，風險勢必更高。

另外，在公投是否可推翻憲法法庭判決，林濁水表示，依據孫中山所提出的直接民權理念，公投理論上可以推翻憲法法庭判決；然而台灣憲政發展同時承襲代議民主與權力分立制度，使相關議題始終存在張力。他指出，民進黨從黨外時期至2018年前，傾向批判孫文體制，但近年來在國會擴權與罷免議題中，逐漸強化直接民權的重要性，卻又在公投是否能推翻憲法法庭判決問題上出現矛盾立場。

林濁水綜合分析說到，游盈隆在前兩項議題上的立場與藍白陣營較為接近，而在第三項議題上則認為是否將憲法法庭判決納入公民複決範圍屬高度爭議問題，尚未形成明確立場。他直言，由於朝野各方都不希望選務機關出現運作空窗，相關改革仍可能推進，但不在籍投票與公投權限問題，涉及藍白綠各黨核心利益，短期內難以落幕。

林濁水最後強調，相關爭議的根源，在於中華民國憲法同時具有直接民權與代議民主權力分立兩種制度精神，形成制度上的內在矛盾，也讓朝野各方在不同政治情境下，都能從憲法中找到支持自身立場的依據，使相關爭論長期持續，難以終結。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》挑戰柯建銘 蔡其昌表態參選民進黨團總召 「回應勸進、承擔責任」

公投綁大選「沒有不支持空間」 游盈隆直言：2018是噩夢、制度已修正