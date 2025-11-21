政治中心／陳妍伶、欒秉宙、胡景順 台北報導

2026首都之戰戰況激烈，民進黨到底誰來戰蔣萬安才有贏面？游盈隆點名前總統蔡英文，讓民進黨立委一聽全傻眼，反問這不是認真的吧？徐國勇也說王世堅是個好人選，讓他聽了手一滑，差點簽名簽錯字。

王世堅本尊開唱「沒出息」，已經多次被拱選台北市長的他，又再被民進黨秘書長徐國勇點名，是個好人選。

游盈隆點名蔡英文對戰蔣萬安 王世堅：她確實國內最強

王世堅被點名選北市，嚇到手滑。（圖／民視新聞）





立委（民）王世堅：「我不敢他可能點錯了啦，我跟他是好朋友，所以我的名字，大概隨時都在他腦海裡，所以他講講講就會去講到我這樣，（最後黨真的需要你的話），我...我差點寫錯字你嚇到我。」

王世堅緊張到手滑！目前民進黨人選，除了吳怡農主動請纓，被點到的還有沈伯洋、前副總統陳建仁、及院長級的卓榮泰和副院長鄭麗君，台灣民意基金會董事長游盈隆，語出驚人，他說派沈伯洋下場會很慘，如果想贏，就要請出前總統蔡英文！

民進黨不少人被點名選台北市長。（圖／民視新聞）





立委（民）吳思瑤：「游盈隆？（對），這就是...這個應該怎麼講，天花亂墜，當然蔡英文總統...，我想都不敢想，怎麼會有這個問題呢，好吧我想游盈隆應該不是認真的啦，跟他認真就輸了。」

立委（民）王世堅：「蔡總統確實是我們國內最強的，但是鍾鼎山林各有其志，在我們國家有必要的，幫我們國家加分，這個部分他才可能出手。」

蔡英文卸任後多次出訪，高人氣讓他所到之處，都掀起一陣旋風！但恐怕萬萬沒想到，會因此被點名，御駕親征。





