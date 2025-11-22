游盈隆點名蔡英文戰北市長 吳思瑤傻眼：亂點鴛鴦譜

記者王一德、林柏翰／台北報導

民進黨立委王世堅被民進黨秘書長徐國勇點名選台北市長，王世堅說被嚇一跳差點寫錯字，游盈隆也點名，民進黨要贏台北市，可能要提名前總統蔡英文。

民進黨立委王世堅開唱網路金曲「沒出息」

民進黨立委王世堅：「本來應該是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

質詢金句變神曲「沒出息」，王世堅首度在立院開金嗓，對著媒體清唱，但會開唱這首歌，實在是有苦說不出。

民進黨立委王世堅：「有些民眾就是叫王世堅，有些就是沒出息，你現場聽到真的很尷尬，王世堅沒出息、王世堅沒出息，所以我只好化解那個尷尬。」

廣告 廣告

不想被叫沒出息，只能勇敢唱出來。但聽到自家秘書長徐國勇點名2026能和蔣萬安一戰，欸？怎麼筆都拿不穩。

記者：「如果最後黨真的需要你的話？」

民進黨立委王世堅表達意見。

民進黨立委王世堅：「我差點寫錯字，嚇到我。我不敢啦，我不敢，他可能點錯了啦，我跟他是好朋友，所以我的名字大概隨時都在他腦裡。」

王世堅才剛集滿的勇氣瞬間煙消雲散，還好還好有游盈隆幫忙背書，認為能挑戰蔣萬安的不是王世堅，而是前總統蔡英文。

民進黨立委王世堅：「因為蔡總統確實是我們國內最強，但是鍾鼎山林各有其志。」

游盈隆點名前總統蔡英文參選台北市長。

記者：「推出前總統蔡英文你自己怎麼看？」

記者：「他說蔡英文可能是蔣萬安最強的對手。」

民進黨立委吳思瑤：「游盈隆？游盈隆？」

聽到小英前總統被點名選台北市長，吳思瑤瞪大眼睛，眼珠子左飄右飄一臉難以置信，再三確認沒聽錯吧？

民進黨立委吳思瑤表達意見。

民進黨立委吳思瑤：「過去有亂點鴛鴦譜，這是亂點選舉譜，我想游盈隆應該不是認真的啦，跟他認真就輸了。」

才被點名出來戰台北市長，還說是最強一棒，蔡英文首發聲提及台灣經濟發展的「台灣模式」對比中國經濟發展近況，短短一小時超過2.4萬人討論，顯然人氣王小英總統外界更關注她的外交長才。

更多三立新聞網報導

遭AI變造「低調赴中」！王世堅突發聲明：大家別上當！自己沒抖音、YT

徐國勇喊「台北市好人選很多」點名他 王世堅嚇到手滑：差點寫錯字

游盈隆點蔡英文選台北市 王世堅「確實是國內最強」：應該尊重她的意願

游盈隆喊蔡英文選台北市長！吳思瑤傻眼「亂點選舉譜」：應該不是認真的

