游盈隆點名蔡英文選台北市有贏面 王世堅：她心願應是清靜退休

各黨持續佈局2026選戰，面對國民黨台北市長蔣萬安尋求連任，民進黨初選目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，至於外界頻點名的民進黨不分區立委沈伯洋，本人則是強調沒有選舉規劃，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20日）則提出前總統蔡英文「可能有點希望」，對此，民進黨立委王世堅今（21日）受訪指出，蔡總統就是希望退休時光清靜，直言不在其位不謀其政。

面對民進黨要派出哪位奇兵戰北市，近來各界討論不斷，游盈隆昨（20日）分析，若綠營推沈伯洋參選台北市長，「下場絕對是很難看」，因為現任市長蔣萬安有連任優勢，因此民進黨挑戰機會渺茫，但也許提名蔡英文「可能有點希望」，游盈隆認為，北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏。

對於點名蔡英文選台北市長，綠委王世堅今（21日）受訪表示，提議當然是好的，因為蔡英文確實是國內最強，但他認為鐘鼎山林、各有其志，也要尊重個人意願，且蔡英文態度很清楚，大可以過去經驗與智慧對國家重大事務發表看法，但她沒有、一直謹守分際。

王世堅表示，蔡英文雖是國內目前為止最高票連任總統，但可以從平常和她互動中理解，蔡英文希望能有一個很清淨的退休時光，當然國家有需要時她也會在，像是重大出訪才出面，但是僅止於此，王世堅認為，自己所理解的蔡英文，心願就是安穩平淡的過退休生活。

而王世堅本人也在披綠營戰袍的呼聲名單中，但他也屢次強調沒有參選意願，昨還被民進黨秘書長徐國勇誇讚是台北市好人選，王世堅也連忙說「這我不敢啦，我不敢」，還說徐國勇可能點錯人，並表示因為兩人是好朋友，所以名字才會隨時都在他腦海裡、三不五時就會被提到。





