游盈隆點名蔡英文選台北市長！ 吳思瑤驚嘆：亂點選舉譜

民進黨2026年台北市長選將未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委吳思瑤昨（21日）被問及此事時，驚訝地笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」。

游盈隆20日在中天節目《新聞千里馬》表示，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，且現任市長有連任優勢，因此民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。他並認為，面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。

廣告 廣告

對於游盈隆的分析，吳思瑤昨在立法院接受媒體聯訪時，聽到相關問題後，先是詢問媒體「游盈隆？游盈隆？」接著一臉驚訝地說，「過去有亂點鴛鴦譜，這是亂點選舉譜，我想游盈隆應該不是認真的啦，跟他認真就輸了。」

【看原文連結】