游盈隆點名蔡英文選台北市長！ 吳思瑤驚嘆：亂點選舉譜
民進黨2026年台北市長選將未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委吳思瑤昨（21日）被問及此事時，驚訝地笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」。
游盈隆20日在中天節目《新聞千里馬》表示，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，且現任市長有連任優勢，因此民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。他並認為，面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。
對於游盈隆的分析，吳思瑤昨在立法院接受媒體聯訪時，聽到相關問題後，先是詢問媒體「游盈隆？游盈隆？」接著一臉驚訝地說，「過去有亂點鴛鴦譜，這是亂點選舉譜，我想游盈隆應該不是認真的啦，跟他認真就輸了。」
其他人也在看
開金嗓！ 王世堅唱暴紅歌曲「沒出息」 露害羞神情
2026地方選舉布局，首都關鍵之戰備受關注，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨如果真的想贏，只有讓前總統蔡英文出馬，對此，王世堅認為，蔡英文確實是國內最強的，不過應該尊重她的意願，但王世堅本人，也...華視 ・ 1 天前
向曹興誠發出最後通牒！游盈隆：7天內公開道歉 否則將提告
國民黨立委31罷免案全數失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆與聯電創辦人曹興誠互槓。曹興誠卻稱「把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」、「無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨」；游盈隆當時曾揚言要對曹興誠提出加重毀謗告訴。游盈隆21日晚間在臉書向曹興誠發出了最後通牒，他表示，已向曹興誠發出律師函，要求他在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將會正式提告。中時新聞網 ・ 1 天前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
新北市政府消防局二十二日表示，為強化跨縣市防災工作交流，於二十一日由臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消防總隊防災宣導大隊江容娥及所屬防宣分隊幹部蒞臨新北市政府消防局進行觀摩參訪，期分享彼此防災宣導之實務經驗，共同提升全民防災意識。此次交流活動，除了參觀新北市一一九救災救護指揮中心，了解新北一一九的受理派遣機制及一一九魔幻隧道外，並介紹新北防宣的組織沿革與活動成果心得，同時也展示各式防災宣導教具，包含「防災偵探手電筒」「火場求生大挑戰」等，分享如何以創新、活潑的方式傳遞防災知識，最後在座談中，雙方志工針對第一線推動防災工作的心得與挑戰踴躍回饋，現場氣氛熱烈。為紀念此次交流，新北市政府消防局長陳崇岳特別致贈「熊平安」公仔，象徵雙方共同守護民眾安全的決心；新北市義消防宣大隊何 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
孟加拉數十年來最強震 逾六百人傷亡
孟加拉中部21號發生 數十年來的最強地震。根據當地媒體報導，罹難人數已上升至10人，包括1名 僅10個月大的嬰兒，以及1位12歲男童，受傷人數更已超過600人。根據法新社報導，這場強震的震央，離首...大愛電視 ・ 15 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 11 小時前
堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激...世界日報World Journal ・ 12 小時前
日本福島5縣食品解禁！張麗善喊話：邊境抽驗「一定要更嚴」
衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。雲林縣長張麗善今（22）日受訪表示，建議中央在邊境管理上要更嚴格抽驗，確保國人食品安全。我國自2011年福島核災後禁止5縣食品輸入，2022年改為「有條件輸入」，2024年自由時報 ・ 11 小時前
刑事局首創新作法 在臺北大巨蛋舉行之 民歌大團圓 演唱會 巨幅銀幕及143面電視牆同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事局反詐宣導首度進軍臺北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮 […]民眾日報 ・ 11 小時前
獨／2026有望再戰蔣萬安！吳怡農點1關鍵喊：有贏的途徑
政治中心／周孟漢報導2026台北市長人選是近期最熱門的話題，作為「壯闊台灣聯盟」的創辦人，吳怡農率先到民進黨中央遞交意願表，爭取台北市長提名。不過，台北市一直都是民進黨的艱困選區，若真的代表綠營參選，等於將重演2020年與蔣萬安的「雙帥對決」，雖然上次落敗，被外界嘲諷是「砲灰」，但他近日接受《新聞觀測站》專訪，絲毫不氣餒，即便認為是場硬戰，仍點出1關鍵，信心表示「絕對是有贏的途徑」。民視 ・ 18 小時前
大陸民船「遠程拉練」 張競：慎思「影子海軍」背後玄機
11月20日路透社（Reuters）以”VISUAL INVESTIGATION—China’s shadow navy trains to take Taiwan“為題，報導今年7月與8月中下旬，大陸徵用民船「遠程拉練」並實施兩棲行政下卸之分析評論。對此，中華戰略學會資深研究員張競提出分析看法。中天新聞網 ・ 11 小時前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
台東縣政府百萬元培訓熱氣球飛行員 僅2名額
（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府明年預計投入逾百萬元經費，培訓2名熱氣球飛行員，大學畢業具有良好英語能力即可報名，即日起開始報名，預計12月初截止。中央社 ・ 11 小時前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 11 小時前
林岱樺延續岡山3萬人氣勢 今闖邱議瑩本命區旗山拔樁
民進黨高雄市長初選打得火熱，綠委林岱樺規劃一系列「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人到場支持後，今（22）日下午將在旗山公共體育場舉辦第二場造勢活動，直搗主要競爭對手綠委邱議瑩的本命區拔樁。中天新聞網 ・ 11 小時前
教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞]教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
成功嶺替代役男入營當晚偷連長車開回家 替代役中心將依規處置
台中成功嶺一名李姓替代役男昨天下午入營受訓，晚間藉故要上廁所，疑似從窗戶爬出並竊走一名連長的轎車駛出營區，今天經家屬通報李男已返回住處，替代役中心後續將依規定處置，涉竊案部分警方將依法偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
游盈隆發最後通牒 要求曹興誠7天內道歉
[NOWnews今日新聞]大罷免期間，聯電創辦人曹興誠與台灣民意基金會董事長數度槓上，曹興誠酸游盈隆是「民進黨內奸」，當年退出民進黨「因無油水可撈」，游盈隆忍了3個月，對曹興誠發出最後通牒，要求曹興誠...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 17 小時前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前