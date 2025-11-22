游盈隆點名蔡英文選2026台北市長 王世堅表態了！
有關2026台北市長選戰，民進黨人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記；台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委王世堅昨（21日）受訪指出，就他理解的是，游可能認為說要有如蔡英文這樣「核子彈級爆發」的領袖參選，這樣選情才會激烈；但他也透露，蔡希望能有一個安穩的退休時光。
游盈隆20日在中天節目《新聞千里馬》表示，蔣萬安過去3年平平順順，也沒有出什麼紕漏，輝達案也處理得還可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢，因此民進黨內任何人出來挑戰，恐怕都機會渺茫。他並認為，面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找蔡英文，可能在台北市還會有英粉在。
對於游盈隆點名蔡英文選台北市長，王世堅昨在立法院接受媒體聯訪時表示，游盈隆有非常深厚政治了解，之所以這樣分析一定有他道理，可能綜觀所有選舉情勢，認為說要有如蔡英文這樣「核子彈級爆發」的領袖參選，這樣選情才會激烈、民進黨才會勝選，這是游的看法。
王世堅也說，自己所理解的蔡前總統，現在是希望安穩、平淡地過退休生活，在國家有需要時出訪，像近期這兩次出訪也都很成功，幫國家加了分，這部分她才可能出手。他也提到，在很多國內政治情況上，蔡前總統沒做任何一句批評分析，這是她的個性，認為不在其位不謀其政。
