游盈隆點蔡英文選台北市 王世堅「確實是國內最強」：應該尊重她的意願
記者劉秀敏／台北報導
民進黨2026台北市長由誰出戰備受矚目，除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農明確表態爭取提名外，包括立委王世堅、吳思瑤、沈伯洋以及行政院副院長鄭麗君都被點名參選，台灣民意基金會董事長游盈隆近日直言，民進黨如果真的想贏就去找蔡英文。對此，王世堅今（21）日受訪表示，這個提議當然是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，但「鐘鼎山林各有其志」，應該尊重她的意願，而他認為蔡英文希望能有清淨的退休時光，在國家需要時才出面，「我認為僅只於此。」
游盈隆近日於政論節目中談及台北市長選戰，認為賴清德是重視沈伯洋的，但如果推沈伯洋出來參選台北市長，「下場絕對是很難看」。游盈隆也說，民進黨內任何人出來挑戰蔣萬安都機會渺茫，也許提名一個人可能有點希望，就是蔡英文，如果真的想贏就去找小英。
王世堅受訪表示，他認為蔡英文在當完兩任總統之後，希望能夠完全退休，不想再過問政治，「（選台北市長）這個提議當然是好的」，因為蔡英文確實是國內最強的，但「鐘鼎山林各有其志」，應該尊重被點名到的人的意願，而他認為這已經很清楚。
王世堅指出，在很多國家重大事務上，蔡英文大可以用過去的經驗以及她的智慧來發表一些看法或分析，可是她都沒有，一直謹守份際。當然，身為前總統，又是台灣目前為止最高票連任的總統，蔡英文的一言一行，大家都會去解讀是否可能復出，但是就他們大多數人的理解以及與蔡英文的互動，都能了解到蔡英文的本意，就是希望能有清淨的退休時光，當然國家需要的時候，例如一些重大出訪等，蔡英文都有出面，「我認為僅只於此。」
至於游盈隆點名蔡英文參選台北市長一事，王世堅則說，游盈隆對政治有非常深厚的了解，之所以這樣分析一定有其道理，可能綜觀整個選舉，認為要有蔡英文這樣核彈級爆發的領袖參選，選情才會激烈、民進黨才能勝選，「這是游教授的看法，因為他學問很深，不是隨隨便便分析。」但是，他理解到的蔡英文，現在的心願、志趣就是很安穩平淡地過退休生活，在國家有必要時才可能出手，前兩次的出訪都很成功、幫台灣加分。
