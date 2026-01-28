游盈隆：若任中選會主委 將辭台灣民意基金會董事長、董事

中選會主委被提名人游盈隆今天說，他已有相當覺悟，擔任中選會主委可能失去公開評論台灣政治的自由，如果國會通過任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。另外，針對不在籍投票議題，游盈隆表示，這是世界潮流，也是進步思維，但不能脫離現實。不在籍投票牽涉複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。

立法院內政、司法及法制委員會28日聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，中選會主委被提名人游盈隆（圖）列席會議並備詢。（中央社）

中選會目前僅剩四位委員，依規定至少有五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院在去年12月29日將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院審查。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。

游盈隆在口頭報告時說，他在11月底是抱持著如臨深淵、如履薄冰的心情接下行政院提名，他知道中選會主委的工作非常艱鉅，也非常人能理解，但中選會的工作關係到台灣民主成敗，所以承擔這樣的角色是無比沉重與榮幸，他是懷抱理想與使命感，希望為台灣民主做出貢獻。

游盈隆表示，在目前國內政局緊張、政黨高度競爭的環境中，中選會要如何做到讓各黨、所有候選人與選民都能滿意，是非常艱鉅的挑戰，但他相信，如果獲得國會的同意支持，未來他一定會堅持絕對的超然中立、客觀公正，並以專業精神、能力全力以赴。

國民黨立委牛煦庭質詢，游盈隆身為台灣民意教育基金會董事長，平時做民調與政治評論，未來若擔任中選會主委，如何確保分際清楚。

游盈隆答詢，他已有相當覺悟，擔任中選會主委有一定程度犧牲，「我可能失去了自由，公開評論台灣政治的自由」，他作為政治學者與關心台灣的知識分子，這樣的犧牲是重大的，但為了更高的目的、更重大的目標，他必須做這樣的割捨，魚與熊掌不能兼得。

游盈隆說，如果國會能通過中選會主委人事同意權任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。

牛煦庭質詢，如果立法院修法新增不在籍投票制度，並限於國內移轉投票，是否會忠實執行；同時需要多少時間做好境內移轉投票相關準備工作。

游盈隆說，如果立法院通過不在籍投票，中選會只有依法行政、全力以赴。目前不清楚立法院會通過什麼制度內容，他近期從中選會得到許多資訊，深深感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向，「我肯定那是一個進步的思維」。

他表示，但也不能脫離現實，如果回到國家選舉制度就會發現，不在籍投票牽涉非常複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。中選會已經提出，如果九合一選舉辦不在籍投票，將產生近9000種不同選票。「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰」，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵。

回復民進黨立委張宏陸質詢相關議題時，游盈隆表示，台灣從沒實施過不在籍投票，不知道會碰到什麼情況，所以事先應做好周全研究調查，考量各種因素再進行。

他說，目前中選會提出循序漸進的解決方式是可行的，若一開始就在九合一選舉全面性實施不在籍投票，是太大膽、太冒險的作為，「暴虎馮河」，不足為訓。是否先從公民投票實施、逐步累積經驗並解決社會疑慮，分階段一步步走，是較好做法。

至於不在籍投票是否會有作票或中共介選問題。游盈隆表示，實施不在籍投票最大困難是執行面的可行性，境外影響可能比較其次。