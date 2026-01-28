游盈隆：不在籍投票是國際趨勢 但若九合一選舉貿然上路恐成災難

立法院今日(28日)審查中選會委員被提名人名單，多位立委關切「不在籍投票」制度可行性。中選會主委被提名人游盈隆表示，不在籍投票確實是國際趨勢，但他建議可先從「公民投票」試行，累積經驗後再擴大；他並直言，若貿然在今年九合一地方選舉上路，「肯定是一場災難」。

立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。會中多位立委關切中選會主委被提名人游盈隆對於推行「不在籍投票」的立場與看法。

游盈隆表示，不在籍投票確實是國際發展趨勢，也符合民眾對於「投票便利性」的期待，但若脫離台灣現行選舉制度與行政能量，貿然推動反而可能危及選務公信力。

游盈隆指出，若立法院完成修法，中選會「只能依法行政、全力以赴」，但制度能否順利執行，關鍵在於設計內容與準備期程。他表示，不在籍投票牽涉高度複雜的選務工程，他舉例，今年九合一地方選舉同時涵蓋多層級、多種類選票，若納入不在籍投票，最極端情況下恐產生近9,000種不同選票。

他直言，若九合一地方選舉中實施不在籍投票，「就現階段而言，肯定是一場災難」，他說：『(原音)尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票就現階段來講，肯定是一個災難，中選會已經提出來，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票將會造成將近9,000種不同的選票，在極端的狀況下，所以我覺得這個是很重要的一點。』

針對外界質疑不在籍投票恐影響選舉公信力，甚至增加作票或境外介選的風險，游盈隆回應，選務行政的公信力是最核心價值，真正的挑戰主要來自「執行面與可行性」。他坦言，若立法院提出超出中選會行政能力的制度設計，任何承諾「一定會做好」反而是不負責任的說法。

游盈隆也建議，中選會目前評估傾向採取「漸進式」推進，可先從單一公民投票試辦不在籍投票，逐步累積行政經驗與社會信任後，再視情況擴大適用至其他選舉類型。

另外，游盈隆過去擔任台灣民意教育基金會董事長，發表過多項選舉、政治性民調，各界也關切他一旦出任中選會主委如何確保選務中立。游盈隆說，若立院能夠通過中選會主委的人事同意權任命，他將辭去台灣民意教育基金會的董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準來自我要求。