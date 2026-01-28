游盈隆：支持公投綁大選 盡力不重演2018惡夢

（中央社記者高華謙台北28日電）中選會主委被提名人游盈隆今天說，支持公投綁大選，2018年的選務大亂是場惡夢，但如今已經修法，過去也有成功案例，「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，他會盡力不重演2018年惡夢。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。

民進黨立委黃捷詢問，是否支持公投綁大選。游盈隆說，「我支持公投綁大選，而且也沒有不支持的空間」。

黃捷追問，要如何務實解決2018年邊開票邊投票、開票到半夜3時以及無法好好討論公投議題的問題。游盈隆表示，直接民主是民進黨核心價值，他過去20多年是民進黨員時，實際參與相關事務，無數民主前輩為了能實現公投，犧牲、奉獻青春生命。

游盈隆說，「2018年是一個惡夢」，當時有10項公投，經公告後僅1個多月就要投票，造成秩序大亂，但經這幾年朝野共同體認後修法，將公告後1個月就投票，改成3個月，這是重要改變，且過去辦理龐大選務時，法令規定有一半要是軍公教人員，現在修正為1/3。

黃捷表示，希望游盈隆承諾，若擔任中選會主委任內不會重演2018惡夢。游盈隆表示，「我們盡力而為」。

民進黨立委陳培瑜詢問，若今年底立法院就提出公投案，要求中選會綁九合一大選一起執行，會如何處理。

游盈隆說，公投綁大選是「大是大非」的問題，2004年2個公投綁大選、以及2008年4個公投綁大選都順利舉行，2018年狀況是一場災難、狀況也很獨特，但西方有一句話，「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，公投是重要的，與選舉綁在一起利益甚佳，過去經驗也證明沒問題。

民眾黨立委劉書彬關注怎麼看對去年中選會決議立法院交付的反廢死公投不符規定的看法。游盈隆表示，當時中選會承受空前巨大壓力，要做出正確決定非常困難，但也要注意到，中選會不是立法院提出全部否決，中選會同意並處理核三延役公投，有一個通過、一個不通過，相信上一屆中選會委員會有相當完整思維。

游盈隆說，這是非常困難的問題，這正好凸顯台灣司法審查權與直接民主間的衝突，社會還不是完全了解這問題，公投結果是否不能牴觸憲法判決，是很嚴肅的憲政問題，社會可以廣泛討論，但針對上一屆中選會委員會議的裁決，他現在也算半個當事人，不便表達意見。

此外，民進黨立委吳思瑤也詢問，國民黨擬修公投法，將公民複決範圍包括憲法法庭判決結果。游盈隆表示，這是高度爭議性問題。（編輯：蘇志宗）1150128