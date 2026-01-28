游盈隆：現階段九合一選舉實施不在籍投票 肯定是災難

（中央社記者高華謙台北28日電）針對不在籍投票議題，中選會主委被提名人游盈隆今天說，這是世界潮流，也是進步思維，但不能脫離現實。不在籍投票牽涉複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。

至於不在籍投票是否會有作票或中共介選問題。游盈隆表示，實施不在籍投票最大困難是執行面的可行性，境外影響比較其次。

立法院內政、司法及法制委員會聯席會議上午審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。

國民黨立委牛煦庭質詢，如果立法院修法新增不在籍投票制度，並限於國內移轉投票，是否會忠實執行；同時需要多少時間做好境內移轉投票相關準備工作。

游盈隆說，如果立法院通過不在籍投票，中選會只有依法行政、全力以赴。目前不清楚立法院會通過什麼制度內容，他近期從中選會得到許多資訊，深深感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向，「我肯定那是一個進步的思維」。

他表示，但也不能脫離現實，如果回到國家選舉制度就會發現，不在籍投票牽涉非常複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。中選會已經提出，如果九合一選舉辦不在籍投票，將產生近9000種不同選票。「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰」，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵。

回復民進黨立委張宏陸質詢相關議題時，游盈隆表示，台灣從沒實施過不在籍投票，不知道會碰到什麼情況，所以事先應做好周全研究調查，考量各種因素再進行。

他說，目前中選會提出循序漸進的解決方式是可行的，若一開始就在九合一選舉全面性實施不在籍投票，是太大膽、太冒險的作為，「暴虎馮河」，不足為訓。是否先從公民投票實施、逐步累積經驗並解決社會疑慮，分階段一步步走，是較好做法。（編輯：萬淑彰）1150128