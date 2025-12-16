游盈隆：立院重選不是不可能 柯文哲及鄭麗文可全國助選

台灣民意基金會董事長游盈隆 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰、總統賴清德不副署、不發布立院三讀通過的財劃法，卓還嗆倒閣。對此，台灣民意基金會游盈隆今(16)日臉書表示，三個因素影響，藍白未必完全排除立院重選選項，首先，民眾黨立委2年條款已到，其次、柯文哲全國助選，哥吉拉重現江湖，第三、國民黨新主席鄭麗文正等待機會大顯身手。

游盈隆以「關於當前台灣憲政亂象的幾個觀察」在臉書發文表示，這幾天，台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺。昨天深夜，賴清德總統罕見發表錄影談話，直接訴諸全體國人，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺行政院長卓榮泰不副署、不執行在野黨版本財劃法。賴總統這個大動作，是要大聲告訴國人，面對國會在野聯盟的【多數暴力】，府院立場是一致的。一個空前巨大的行政立法衝突於焉成形。

游盈隆說，有趣的是，當民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰，指民進黨正大步走向獨裁時，國民黨立院黨團憂心台灣已成[超級總統制]，卓院長批立法院[一院獨裁]，賴總統則批藍白將台灣推向【在野獨裁】懸崖。然而從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。

游盈隆說，獨裁(Dictatorship)的核心意涵是當立法、行政、司法三權都掌控在同一人手中。法國偉大的政治哲學家孟德斯鳩說【當立法權、行政權與司法權集中於同一個人或同一個機構之手，自由即告終結】。美國憲法之父麥迪遜(James Madison)在聯邦主義論文集第47篇指出【立法權、行政權與司法權若集中於同一人或同一個機構之手，便可公正地稱之為暴政(Tyranny)。

游盈隆說，準此，台灣當前憲政亂象主要並非獨不獨裁的問題，因為尚無跡象顯示立法、行政、司法三權都集中在同一個人或少數人手中。如果不是獨裁的問題，那是甚麼問題?一言以蔽之，難以化解的嚴重憲政僵局問題。行政與立法衝突，在一般民主國家，本是家常便飯，不是什麼新鮮事。但最怕的是，憲政體制設計中缺乏有效化解憲政僵局的機制，而台灣憲政體制正是最糟糕的例子。

游盈隆說，卓院長昨天理直氣壯地向在野黨叫陣，要藍白有膽就倒閣，好讓總統有機會依憲解散立法院重新改選。似乎看準藍白尚無那種guts。不過，從一些新的跡象看，未來一兩個月，藍白未必完全排除那個選項。簡單的說，三個誘因值得注意:

第一，民眾黨兩年條款因素: 倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決；黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委。

第二，柯文哲因素: 對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。

第三，鄭麗文因素: 剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。

游盈隆說，綠藍白如果都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭。讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主，結束眼前的憲政災難，也是一個美好的結局。

游盈隆說，當然，回到客觀的現實中，朝野繼續惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事。而這也可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

