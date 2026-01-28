游盈隆：若任中選會主委將辭台灣民意基金會董事長

（中央社記者高華謙台北28日電）中選會主委被提名人游盈隆今天說，他已有相當覺悟，擔任中選會主委可能失去公開評論台灣政治的自由，如果國會通過任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院在去年12月29日將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。

游盈隆在口頭報告時說，他在11月底是抱持著如臨深淵、如履薄冰的心情接下行政院提名，他知道中選會主委的工作非常艱鉅，也非常人能理解，但中選會的工作關係到台灣民主成敗，所以承擔這樣的角色是無比沉重與榮幸，他是懷抱理想與使命感，希望為台灣民主做出貢獻。

游盈隆表示，在目前國內政局緊張、政黨高度競爭的環境中，中選會要如何做到讓各黨、所有候選人與選民都能滿意，是非常艱鉅的挑戰，但他相信，如果獲得國會的同意支持，未來他一定會堅持絕對的超然中立、客觀公正，並以專業精神、能力全力以赴。

國民黨立委牛煦庭質詢，游盈隆身為台灣民意教育基金會董事長，平時做民調與政治評論，未來若擔任中選會主委，如何確保分際清楚。

游盈隆答詢，他已有相當覺悟，擔任中選會主委有一定程度犧牲，「我可能失去了自由，公開評論台灣政治的自由」，他作為政治學者與關心台灣的知識分子，這樣的犧牲是重大的，但為了更高的目的、更重大的目標，他必須做這樣的割捨，魚與熊掌不能兼得。

游盈隆說，如果國會能通過中選會主委人事同意權任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。（編輯：蘇龍麒）1150128