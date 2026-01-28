游盈隆：若任中選會主委將辭台灣民意基金會董座 不再評論政治

中選會主委被提名人游盈隆。李政龍攝



立法院內政委員會今（1/28）天進行中選會人事案審查，中選會主委被提名人游盈隆在面對質詢時表示，對於被提名擔任主委，自己已有相當覺悟，也知道將失去公開評論台灣政治的自由，但為了更高目的，必須做這樣的割捨，「魚與熊掌不能兼得。」他也強調，如果自己能夠通過人事同意權任命，將辭去台灣民意教育基金會董事長、董事職務。

內政委員會今天進行中選會人事案審查，國民黨立委牛煦庭在質詢時提到，大家常在新聞媒體上看到游盈隆針對民調發表己見，「若出任中選會主委，將如何確保這些身分之間的界線、份際清楚？打算做出哪些具體決定？」

游盈隆回應，自己已經有相當覺悟，要擔任中選會主委，必須有一定程度的犧牲，也將失去公開評論台灣政治的自由，身為一個政治學者、一個關心台灣的知識份子，這樣犧牲是重大的，但為了更高的目的、更重大的目標，「我覺得必須做這樣的割捨，魚與熊掌不能兼得。」

牛煦庭追問，「意思就是不會再發表相關評論？」、「基金會職務會不會辭職？」游盈隆表示，如果自己能夠通過人事同意權任命，將辭去台灣民意教育基金會董事長、董事職務，採取比法律更嚴格的標準。

