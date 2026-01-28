游盈隆：若任中選會主委 將全面切割政治評論、辭基金會董事長

國民黨立委牛煦庭問到游盈隆未來若出任主委，將如何確保角色分際與行政中立。 游盈隆明確表示，將全面切割政治評論、並辭去台灣民意教育基金會董事長、董事。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院內政、司法及法制委員會今（28）日召開聯席會，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。會中，國民黨立委牛煦庭質詢中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，關切其過往長期從事政治評論與民意調查，未來若出任主委，將如何確保角色分際與行政中立。

牛煦庭表示，台灣民意基金會的民調在政壇長期具有高度能見度，也經常成為政治攻防的重要素材，因此在看到游盈隆被提名為中選會主委時，外界難免感到意外，也產生諸多疑問。他指出，游盈隆平時頻繁評論政治、從事民意調查，並在基金會中擔任職務，若出任中選會主委，將如何確保這些身分之間的界線清楚，並做出哪些具體決定。

對此，游盈隆回應，他對於擔任中選會主委已「有相當的覺悟」，也清楚這個職務必須付出一定程度的犧牲。他坦言，一旦出任主委，將可能失去公開評論台灣政治的自由，對一名政治學者、關心台灣公共事務的知識分子而言，這樣的犧牲相當重大。

游盈隆強調，但為了更高的目的與更重大的目標，他願意做出清楚切割，「魚與熊掌不能得兼」，必須有所取捨。

牛煦庭隨後追問，是否意味著未來不再發表政治評論與民意調查，並且會離開台灣民意基金會的相關職務。隨後，游盈隆明確表示，若立法院通過人事同意權並完成任命，他將辭去「台灣民意教育基金會」董事長及董事職務，並且採取「比法律更嚴格的標準」來要求自己，以確保中選會的獨立性與公信力。

