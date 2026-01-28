游盈隆：若擔任中選會主委將辭去台灣民意基金會董座、董事職務

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院內政、司法法制委員會今（28）日聯席審查中選會人事同意權按公聽會，中選會主委被提名人游盈隆說，如果立院能夠通過中選會主委的人事同意權任命，他將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，採取比法律更嚴格的標準做自我要求。

游盈隆。（圖／方炳超攝）

國民黨立委牛煦庭詢問游盈隆，若當上中選會主委，如何確保份際清楚？游盈隆說，他已經有相當覺悟，擔任中選會主委，一定有一定程度犧牲要付出，可能失去自由、失去公開評論台灣政治的自由，作為政治學者、關心台灣的知識份子，那樣的犧牲是重大的，但為了更高的目的、更重大的目標，他覺得他必須做這樣的割捨。

牛煦庭追問，所以不會發表相關評論民調等等、會離開基金會職務？游盈隆說，如果立院能夠通過中選會主委的人事同意權任命，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事，採取比法律更嚴格的標準做自我要求」。



