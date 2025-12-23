游盈隆：被提名中選會主委是跳火坑 接受最嚴厲考驗

（中央社記者葉素萍台北23日電）行政院提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員，對此，游盈隆今天表示，接受提名時心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺，但他不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

行政院22日公布中選會提名人選，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員。國民黨、民眾黨立法院黨團表示，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，將依照立法院法定程序，依法審查。

游盈隆今天透過臉書發文指出，他接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺。但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔。

游盈隆強調，接下來，他就是過河卒子，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。（編輯：張若瑤）1141223