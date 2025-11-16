游詩璟偷情片流出！從小三淪為受害者 崩潰黑化瘋狂反擊

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人游詩璟在8點檔《百味人生》中飾演的「李嘉嘉」原本因介入別人婚姻成為小三，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，但卻因過去污點仍遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面丟失、忍無可忍，被逼至失控邊緣，逐漸走向黑化。

游詩璟在8點檔《百味人生》中飾演的「李嘉嘉」逐漸黑化。（圖／三立提供）

劇中，游詩璟逐步黑化，開始瘋狂反擊，談到後續劇情，游詩璟表示非常期待嘉嘉的更瘋一面登場，「以嘉嘉的立場，這件事對她打擊太大，不可能一下就原諒或接受。她一定會經歷一大段心理掙扎，用極端方式展現內心深處被壓抑的渴望。」而她也坦言演得很過癮，「平常生活不會有這種抓狂大吼又哭的狀況，演戲反而讓我能盡情釋放。」隨後預告角色後續將更加強烈、更加爆發，希望大家拭目以待。

然而，在劇中敢愛敢恨的游詩璟，現實中的感情觀也讓外界好奇，游詩璟坦言，每個人都有犯錯的可能，只要能真心改過，仍值得被原諒。但若遇到喜歡的人，她會先考慮現實層面，避免自己的介入反而造成對方困擾，「如果對方因為我過得不快樂，我會選擇犧牲自己的滿腔熱血。」而對於她來說，是否要展開一段感情的核心只有一個，「最重要的是他心裡有沒有我。」更透露自己在感情上蠻笨的，「如果喜歡一個人，我會竭盡所能地付出，有點像戀愛腦，所以我現在會更謹慎。」

聊到與父母相處，她表示，自己多半是報喜不報憂：「很多事我會先跟弟弟講，等我自己消化完、知道怎麼處理了，我才敢跟爸媽說。」她笑說弟弟從男性角度常能提供不同觀點，反而成為她的情感諮商窗口。





