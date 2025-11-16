游詩璟演小三開始復仇 吐真心話：每個人都有犯錯的可能

游詩璟在八點檔《百味人生》中徹底展開黑化變身，角色「李嘉嘉」從小三淪為受害者，最終被逼出強烈復仇心。她原為介入他人婚姻的第三者，因遇上韓宜邦飾演的真愛而痛改前非，卻仍飽受輿論攻擊，更在公開場合被播放偷情影片，顏面盡失。層層傷害下，她忍無可忍、情緒失控，從受害者走向反擊者。

游詩璟開始復仇。（圖／三立）

游詩璟面對外界好奇，她對愛情看法十分坦率：「每個人都有犯錯的可能，只要真心改過，仍值得被原諒。」她認為愛情不該建立在傷害之上，「如果對方因為我而不快樂，我會選擇犧牲自己的滿腔熱血。」至於判斷一段關係的核心，她直言：「最重要的是他心裡有沒有我。」被問到多久能看清一個人是否真心，她笑說：「搞不好相處三天就覺得，就是他了。」也坦言自己在感情裡「蠻笨的」，常為愛盡全力付出，「有點戀愛腦，所以現在會更謹慎。」

近期劇情中，嘉嘉一步步黑化，「瘋狂反擊」橋段讓人看得又驚又心疼。游詩璟表示演起來非常過癮：「平常生活不會有這種抓狂大吼又哭的情緒，演戲反而能盡情釋放。」其中一場揭發父親（王振復 飾）與瑞華（陳妍安 飾）真相的戲，她印象最深。「那場戲台詞很多，一開始看到劇本有點害怕，但正式拍攝時完全陷進角色裡。嘉嘉只是想得到爸爸一個溫暖的擁抱，卻換來更多心碎。」她說拍完回家重看時仍忍不住落淚。

談到現實中的家庭互動，她笑說自己是「報喜不報憂型」，有煩惱會先和弟弟分享再告訴爸媽，「弟弟常用男生角度給我不同建議，變成我的情感諮商師。」

對後續劇情，游詩璟也預告嘉嘉的「更瘋一面」即將登場：「她受到的打擊太大，不可能立刻原諒或釋懷，一定會經歷一段激烈的掙扎，用極端方式表達內心的壓抑。」她透露嘉嘉與瑞華的母女身分揭曉後，劇情將再掀高潮，「大家可以拭目以待，我自己也很期待後面的爆發！」

