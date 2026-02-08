游錫堃也曾成林宅血案嫌疑犯 楊照揭案情關鍵「神秘電話」：兇手證據解密時竟被消失
電影《世紀血案》改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，但劇組竟未經當事人林義雄家屬授權同意，且接連爆出劇本改編、影射兇手為史明等，引發巨大爭議。作家楊照對此在臉書回顧事件經過，提到當時在血案發生後，竟有一通神秘電話從林家被撥打出去，而撥打人幾乎肯定就是兇手，但警方無法從這裡破案，甚至檔案在解密時，監聽錄音資料完全不見蹤影了。
楊照表示，當時輿論被帶到是「黨外內鬨」下的殺手，但對情治單位和警察人員來說，整件事意外最大破綻、最大的尷尬來自於，沒有人能否認林義雄家中的電話24小時都被監聽，包括發生命案的那段中午時間。而當時有人打電話進來，更奇特的，有人──明顯不是林家的阿嬤和女兒們──在那段時間中打電話出去。
楊照說，首先打電話進來的，有一個太明顯又太奇怪的來源，就在推斷命案發生時間，一前一後，同一個人打了兩次電話。這太像謀殺兇手會做的事了，前面一通電話確認對象在家，後面一通等於是重回現場，看看自己製造出的兇殺引發什麼樣的反應。
誰打電話成兇手關鍵 美國人、游錫堃都成嫌犯
楊照提到，這個打電話到林家的人操著外國口音，不可能不追查這個人，然而他的外國口音、外國身分又不符合原本設定的黨外人士涉案方向。這位外國人是當時在美國哥倫比亞大學攻讀政治學博士的家博，他到台灣來做與民主化現象相關研究，因而和許多黨外人士，包括林義雄熟識。
楊照指出，家博受到反覆嚴格偵訊，想要從他那裡牽出比較具體的其他黨外人士，但無法成功，他的外國人身分，尤其涉及當時因斷交而讓蔣經國和國民黨餘悸猶存的美國，畢竟還是讓情治單位投鼠忌器。家博這邊難有突破，一度調查生出新的枝節，仍然是假傳醫院裡林奐均的話語，在「認識的叔叔」之外，多了一項描述，就是這位「叔叔」曾經追過「姑姑」，林義雄的妹妹。那麼一定是年輕的叔叔，而且跟林家關係一定很密切，事實上這項描述是具體地指向和林義雄同為宜蘭人，熱情跟在林義雄身邊幫忙的游錫堃。
楊照表示，游錫堃也因而被反覆約談，不過在這過程中，媒體搶獨家內幕，有些參與調查的人也就將一條再重要不過的線索露出去了──那通被監聽到陌生男子從林家打出的電話。確實尷尬，因為調查單位無法隱瞞這件事，更無法否認簡單事實，打那通電話的，絕對不會是家博或游錫堃。
打給餐廳的神秘電話 證明行兇背後有組織行動
就算那個人是嫌疑犯家博或游錫堃的共犯，在家博和游錫堃都無法找到涉案證據情況下，不是應該先認真追查那個打電話的人？那通打出去的電話，幾乎確定就是兇手打的，有監聽錄音知道他打到一間餐廳要求找一個客人，錄音中還聽到餐廳廣播，但沒有那樣一個客人來接聽。所以錄下了兇手的聲音，甚至還得到了重要線索。
楊照直言，要從在餐廳、電話裡兇手要找的那個人找起？別傻了，稍微接觸過一點情報系統運作的人都能辨識得出來吧？不可能找得到那個人，餐廳裡應該也不會有叫那個名字的人，那顯然是安排好傳遞訊息的方式，重點在餐廳廣播，廣播說找A表示任務完成、找B表示有變數或失敗，打到餐廳的電話當然不會有人來接，沒人接才是正常的，或者該說，沒人接讓這整件事更像是需要即時回報狀況的組織行動。
楊照提到，那麼這條線遲遲無法突破，最後無疾而終，也就不令人意外了。而當時卷證中多次出現的監聽錄音資料，後來解密時卻完全不見蹤影了，也就很可能是組織中有誰判斷存留那筆聲音資料會帶來什麼麻煩，因而下手予以消除了。不知道下手的人是誰，但可以合理推測是組織中的人吧！
政府沒派人監視林家？楊照嘆：這說法連國民黨支持者都很難信
楊照說，從監聽錄音接著又扯出另外一件情治單位很難解釋的尷尬：他們應該也有派人全天候監視林義雄家吧？監視人員應該有看到中午進出林宅的人啊？後來得到的回覆是，情治單位有24小時監聽電話，卻沒有派人監視。這項說法很難有說服力，因為林家位於一樓，二樓則是原來的美麗島雜誌社，鬧出這麼大的事，怎麼可能不用監視誰進出主要被告家中，更怎麼可能不用監視還有誰進出美麗島雜誌社？
兇案發生時間，前後從寬估計需要80分鐘，從嚴估計也有40分鐘，兇手怎麼敢在如此敏感時刻從容在林宅作案，除非他們知道房子沒有被監視，至少他們確定那段時間房子沒有被監視？
楊照指出，民進黨執政後，陳水扁總統下令重啟「林宅血案」調查，得到的證詞是有監聽沒有監視，對走過那個時代，經歷過那種肅殺氣氛的人，統治機制如此全面動員，就算是支持國民黨的人，都很難相信、接受這個說法吧！
楊照嘆，但沒辦法，當能夠找到的資料都說沒有對林宅的監視，也就不可能要求生出2月28日中午至少40分鐘內進出林宅人員任何確切資料。我們無法解釋為什麼沒有監視，恐怕也永遠無法得知是誰在那段時間中如此冷酷、大膽作案。
