政治中心／綜合報導

前立法院長游錫堃出版新書，發表會政界好友雲集，還難得讓四位立法院長同台！韓國瑜自嘲"來了好幾個院長，賴清德的茶敘他可以不去，但這場一定要來"，引發台下大笑，前院長蘇嘉全也虧他，三位前院長3個月會聚一次，但韓院長上任後從來沒接受邀請。

前立法院長游錫堃現場吟詩，拉個長音中氣十足，台下掌聲熱烈，他回立法院辦新書發表會，用書法寫下台灣民主化過程，兼具藝術與歷史意義。

前立法院長游錫堃：「除了台灣成為國際民主典範，中國民主化至今仍然烏雲罩頂，讓漢字文化圈十多億人口，有機會同想民主文明果實，是人類文明的責任。」

廣告 廣告

前立法院長王金平：「為國內書法藝術，注入本土的新元素，對國人同胞需團結，團結真有力的啟發，將更加地昂揚。」

感念台灣民主化過程不容易，發表會除了書法界大師、游錫堃政壇好朋友與會，還有4位前後任立法院長罕見同台，上演大團圓，頻被綠營砲轟違憲的韓國瑜，更主動自嘲。

游錫堃出新書大場面 4立院龍頭難得聚首

游錫堃發表新書，齊聚前後任共四位立法院長出席發表會。（圖／民視新聞）





立法院長韓國瑜：「我實在太開心，所以總統請我茶敘我沒有去，今天我一定要來，這代表我對王金平院長，蘇嘉全院長還有游錫堃院長，發自內心的尊敬大家說對不對，立委（民）范雲，（國政茶敘也要去）。」

前立法院長蘇嘉全：「我們3個（前立法院長）3個月會聚一次，不過韓院長上來後從沒接受邀請，我們茶敘不帶政治任何的意涵。」

前立法院長蘇嘉全盛情邀請加入"立法院長聯誼會"，但韓國瑜還得先解決眼前朝野僵局。

立法院長韓國瑜：「（行政院長有權不副署嗎），（怎麼看卓榮泰說你無視憲法），（總統說立法院很獨裁）。」

游錫堃出新書大場面 4立院龍頭難得聚首

韓國瑜被問到，對近來朝野紛爭、不副署的看法。（圖／民視新聞）





前立法院長王金平：「不是韓院長一個人能處理的事情，韓院長也不能代表立法院，針對政策來跟人家協商討論妥協。」

朝野雙方敵意不斷積累，國會議長能不能公正當個公道伯，歷史都會留下紀錄。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：游錫堃出新書大場面 4立院龍頭難得聚首

更多民視新聞報導

翁曉玲有夠扯！竟揚言嚴審賴清德薪資 總統府回擊：尸位素餐立委

台灣經歷過「台美斷交」的大風大浪！溫紳呼籲賴清德「這件事」！

反年改「比照財劃法」不副署？卓榮泰曝政院下一步

