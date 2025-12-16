游錫堃出新書 呼籲台灣民主路大家一起走

前立法院長游錫堃。(劉祐龍攝影)

立法院前院長游錫堃今(16)日上午在立法院群賢樓舉行《台灣民主路－書法集》新書發表會，立法院長韓國瑜、前院長王金平、蘇嘉全，以及民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、立委李坤城、陳俊宇、林月琴等人均到場祝賀，場面罕見。





游錫堃表示，這是他卸任立法院長近兩年後，首次重返立法院，心情格外感慨。他指出，《台灣民主路－書法集》並非一般書法作品集，而是以台灣歷史為脈絡，邀請77位書法名家書寫62首詩，共完成128幅作品。

內容依台灣民主發展歷程分為10個階段，從武裝抗日、反威權、反殖民一路走到今日民主社會，呈現先賢為自由與民主付出的血淚代價。他強調，台灣民主得來不易，極為珍貴，值得全民共同珍惜。





針對近期朝野對立升高、憲政運作陷入僵局，以及韓國瑜日前未出席國政茶敘引發的討論，游錫堃在受訪與致詞時三度重申：「台灣民主路，大家一起走。」





他指出，台灣在漢字文化圈、超過十億人口中，是唯一的民主國家，其他地區的人民無法享有同樣的自由民主生活，全球都有責任守護民主，而台灣更責無旁貸。





韓國瑜致詞時則以輕鬆語氣表示，非常榮幸受邀出席，並笑稱「總統請我茶敘我沒有去，但今天我一定要來」。蘇嘉全也表示，過去與王金平、游錫堃經常交流，溝通有助於降低誤會，未來也樂見不同立場持續對話，為台灣民主尋求最大共識。