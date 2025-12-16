游錫堃出版書法集 邀77位書法家書寫「台灣民主路」

適逢「治警事件」102週年紀念日，財團法人仰山文教基金會創辦人、立法院前院長游錫堃今天(16日)舉辦「台灣民主路」書法集新書發表會，以筆墨銘刻民主百年，盼讓台灣以文化之力凝聚民主共識，為全球漢字文化圈的民主化進程提供靈感與能量。

仰山文教基金會創辦人、立法院前院長游錫堃今天(16日)重回娘家立法院舉辦「台灣民主路」書法集新書發表會，包括現任立法院長韓國瑜、前院長王金平、蘇嘉全、文化教育工作者等嘉賓皆共同出席，一同見證台灣書法史與民主史的重要時刻，現場冠蓋雲集。

游錫堃致詞時表示，本次的「台灣民主路」書法集邀請77位國內書法名家共同參與，依據台灣民主發展的十個重要階段，蒐集62首詩詞為書寫題材，最終集結成128幅書法作品，展現民主精神與書法美學的融合。

游錫堃指出，台灣的書法受數百年殖民統治遺緒及戰後黨國教育影響，學生從義務教育起至成人書法創作中，書寫內容除佛、道兩家修心養性的哲學內容外，大多以「君主政治」時代的四書五經、唐詩宋詞等，深受「三綱五常」的政治思想影響的題材為主，但「三綱五常」的傳統政治文化，無益於民主政治發揚與鞏固。

游錫堃說，為改變「中華民國台灣」書法傳承舊習，他率全國之先，以「台灣歷史為骨架、自由民主為血肉」，將「台灣民主、百年追求」的艱辛歷程，分成「武裝抗日」、「台灣議會設置請願運動」、台灣新文化運動」、「治警事件」、「盟軍接收」、「二二八事件」、「白色恐怖」、「黨禁之路」、「民主轉型」、「百年回首」十個單元，完成128幅書法創作，集結成「台灣民主路」書法集，期盼能拋磚引玉，透過古老的書法藝術，使自由民主精神在筆墨間流轉生生不息，藉以鞏固民主、捍衛主權、強化國家主體性，並為「中華民國台灣」邁向正常國家略盡綿薄之力。 (編輯:柳向華)