游錫堃嗆習近平錯了！揭孫中山、毛澤東支持「台獨」還有這2人

政治中心／綜合報導



美國總統川普（Donald Trump）與中共總書記習近平 24 日晚間進行通話，除針對國際議題交換意見外，更對台海問題有所表述。中共官媒指出，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，主張美中兩方應維護戰後成果。對此，前立法院長游錫堃在臉書撰文，直指習近平論述錯誤，更點出台灣自古不屬於中國是歷史事實，且包括孫中山、蔣介石（蔣中正）、毛澤東、周恩來等人都曾提到「支持台灣獨立」等話語。





游錫堃在臉書指出：「習近平主席，你又說錯話了！你與川普總統通電話時說『台灣回歸中國』是戰後國際秩序的重要組成部分。『台灣回歸』？錯了！雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但『台灣自古不屬於中國』是歷史的事實，怎能說是『回歸中國』呢？」

廣告 廣告

游錫堃嗆習近平說錯了！揭4人支持「台灣獨立」名單有孫中山、毛澤東

孫中山提到台灣獨立出處。（圖／翻攝游錫堃臉書）









游錫堃嗆習近平說錯了！揭4人支持「台灣獨立」名單有孫中山、毛澤東

毛澤東提到台灣獨立出處。（圖／翻攝游錫堃臉書）





他進一步表示，如何知道「台灣自古不屬於中國」？從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去說過的話即可證明。游錫堃指出，請習近平回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說。其中毛澤東甚至還在《開羅宣言》、《波茨坦公告》之後的 1947 年 3 月 8 日說：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」（出處：《解放日報》1947 年 3 月 8 日）最後，他大酸習近平，稱：「我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言。」





游錫堃嗆習近平說錯了！揭4人支持「台灣獨立」名單有孫中山、毛澤東

蔣介石提到台灣獨立出處（圖／翻攝游錫堃臉書）









游錫堃嗆習近平說錯了！揭4人支持「台灣獨立」名單有孫中山、毛澤東

周恩來孫中山提到台灣獨立出處。（圖／翻攝游錫堃臉書）









原文出處：游錫堃嗆習近平說錯了！揭4人支持「台灣獨立」名單有孫中山、毛澤東

更多民視新聞報導

中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

「中配參政」有多嚴重？作家：習近平娶鄭麗文「可選總統」

85歲裴洛西宣布不再連任！致謝片「小英現身了」

