游錫堃憶林宅血案：40年仍心有餘悸

前立法院長游錫堃。（劉祐龍攝影）

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》引發高度爭議，除未事先告知受害者家屬林義雄外，也再度勾起多名當年政治受害者的沉痛回憶。前立法院長游錫堃今(9)日透過社群平台發文指出，自己當年曾被影射為「林宅血案」嫌疑人，至今事隔40多年，回想起來仍心有餘悸，林家如何能心平呢？





游錫堃表示，1980年事件發生後，他被媒體以未具名方式描繪「特定嫌疑人輪廓」，相關描述與他的年齡、籍貫、外型特徵高度相符，形同公開影射。他也貼出當年《中華日報》報導，內容詳列嫌疑人身高、體型、髮型與生活背景，讓外界不難對號入座。

游錫堃指出，這正是白色恐怖年代的縮影，對於參與台灣民主運動的人而言，是一段充滿恐懼、迫害與不確定性的歲月，隨時可能失去自由甚至生命。即便多年過去，「林宅血案」有時仍是使他夜半驚醒的夢魘。