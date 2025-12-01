游錫堃指「習近平你錯了！孫中山、毛澤東都支持台獨」小粉紅崩潰

中國國家主席習近平。 圖：翻攝新華網（資料照）

[Newtalk新聞] 前行政院長、立法院長游錫堃在臉書發文，以中國共產黨創黨元老、中共首任中央委員會主席毛澤東等人都曾主張台灣獨立的事實證明「台灣自古不屬中國」，反駁中國國家主席習近平的「台灣回歸中國」之荒唐言論；這幾天引起大量「小粉紅」錯亂崩潰，傾巢而出對游錫堃批判辱駡；游錫堃今（1）天透過臉書分享截圖顯示，該貼文瀏覽次數超過32萬次，底下滿滿「簡體字留言」，游錫堃直呼：「命中要害嗎？」也感謝900多人分享讓大家知道毛澤東等人都曾經支持「台灣獨立」。

中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，中國隨即祭出多項報復措施；習近平日前與美國總統川普（Donald Trump）通話，中共官媒新華社發布快訊宣稱，習近平告訴川普，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護「戰後成果」。但是，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。

對此，游錫堃在臉書Po文指出：「習主席：你又說錯話了！你與川普總統通電話，說「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分』，『台灣回歸』？錯了！雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但『台灣自古不屬於中國』是歷史的事實，怎能說是『回歸中國』呢！如何知道『台灣自古不屬於中國』﹖從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。請你回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說」。

游錫堃續指：「毛澤東甚至還在『開羅宣言』、『波茨坦公告』之後的1947年3月8日說『我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家』（出處：《解放日報》1947年3月8日）。習主席，我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言。」引來小粉紅出征，游錫堃表示：「是命中要害嗎？為何『小粉紅』傾巢而出，極盡批判辱駡之能事？特別要感謝900多人幫我分享出去！讓大家知道孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持『台灣獨立』。」

