游錫堃曝曾被栽贓是「林宅血案」嫌疑人 嘆：至今心有餘悸

林宅血案發生時游錫堃33歲，一度被栽贓成嫌疑人。圖為游錫堃年輕時照片。（取自游錫堃臉書）



電影《世紀血案》因取材自慘絕人寰的「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄的同意授權，引發社會各界憤怒，也讓「林宅血案」又再次被提起。而前立法院長游錫堃回憶，當年「林宅血案」發生後，他曾被栽贓是嫌疑人，前前後後被約談20多次，他光是這樣回想起來都還心有餘悸，「林家如何能心平？」

血案發生後曾被栽贓 特徵也遭公布

游錫堃在臉書上透露，自己曾被誣陷是林宅血案的嫌疑人，他也貼出當時的報導，內容指嫌疑人當時33歲且是宜蘭縣人，並形容「某專科學校畢業，身高174公分、體重約52公斤，皮膚黝黑、留長髮，給予人高高瘦瘦的印象」，還特別指出：「他和林義雄站在一齊，高出林義雄半顆頭。」

林家女兒林奐均生還 才替他洗刷冤屈

游錫堃回憶，當時警方放出假消息，稱生還的林義雄女兒林奐均曾表示兇手是「常來我家的叔叔」，更發布他的特徵，只差沒有公布名字，讓特定媒體不斷對他進行栽贓，所幸林奐均事後澄清並沒有這麼說，才讓他洗刷嫌疑。

游錫堃強調，在白色恐怖的年代，對於多數參與「台灣民主運動」的人來說都是充滿恐懼的悲慘歲月，回想起林宅血案，他至今仍心有餘悸，甚至偶爾還會做惡夢，更何況是林家。

