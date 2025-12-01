游錫堃發文「習近平你錯了！毛澤東等人都支持台灣獨立」小粉紅崩潰

〔記者游明金／宜蘭報導〕前行政院長、立法院長游錫堃在臉書發文，以毛澤東、周恩來、孫中山、蔣介石，都曾主張台灣獨立，證明「台灣自古不屬中國」，反駁習近平的「台灣回歸中國」之說；這幾天引起「小粉紅」崩潰，傾巢而出對游錫堃批判辱駡；游錫堃說是「命中要害嗎？」也感謝900多人分享，讓大家知道毛澤東等人都曾經支持「台灣獨立」。

游錫堃日前在臉書發文「習主席：你又說錯話了！」、「你與川普總統通電話，說『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分，『台灣回歸』﹖錯了！」。游錫堃指出，雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但「台灣自古不屬於中國」是歷史的事實，怎能說是「回歸中國」呢！

他強調，如何知道「台灣自古不屬於中國」﹖從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。請你回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說？

游錫堃指出，其中毛澤東甚至還在「開羅宣言」、「波茨坦公告」之後的1947年3月8日說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」(出處：《解放日報》1947年3月8日)，「習主席，我知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，請你一定要記住他的諾言」。

這篇臉書引來「小粉紅」傾巢而出極盡批判辱駡之能事？游錫堃今天在臉書說：「是命中要害嗎？」也要特別感謝900多人幫他分享出去！讓大家知道孫中山、蔣介石、周恩來、毛澤東都曾經支持「台灣獨立」。

