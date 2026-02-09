游錫堃自曝曾被當林宅血案嫌疑人「只差沒寫名字」 40年仍做惡夢

前立法院院長游錫堃在臉書貼出當年舊報紙，自曝曾被警方影射為「高高瘦瘦的可疑人物」。（翻拍前立法院院長游錫堃臉書／吳佩蓉宜蘭傳真）

改編自1980年「林宅血案」的電影近日引發討論，也勾起歷史沉痛記憶。前立法院院長游錫堃在臉書貼出當年舊報紙，自曝曾被警方影射為「高高瘦瘦的可疑人物」，雖未被直接點名，但線索幾乎全指向他，「只差沒有寫出名字」。他坦言事隔40多年仍心有餘悸，甚至偶爾從惡夢中驚醒，更沉痛反問：「林家如何能心平？」

震驚全台的林宅血案發生於1980年2月28日，當時因美麗島事件受審的省議員林義雄，其住處遭歹徒闖入行凶。林義雄的母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭殺害，9歲長女林奐均身中多刀後倖存。鞥，案件手段殘忍、動機成謎，至今仍是台灣最具爭議的懸案之一。

游錫堃指出，1980年3月4日《中華日報》曾報導警方查訪一名「特定對象人物」，33歲、宜蘭縣人、專科畢業、身高174公分、體重約52公斤，且曾在林義雄競選省議員期間擔任重要角色，報導雖未寫出姓名，但外界普遍認為影射對象就是他。

他回憶，當年遭調查局約談20多次，在白色恐怖陰影下承受巨大壓力，所幸案發當天人在公司上班，提出不在場證明後才免於被誣陷。他形容，那是參與台灣民主運動者「隨時可能失去自由甚至性命」的年代，充滿恐懼與迫害。

游錫堃也提到，前省議員謝三升曾對他說，「為了突顯黨外內亂，你是林宅血案最理想的兇手。」一句話成為多年揮之不去的陰影。如今舊案因電影翻拍再度被提起，他感慨寫下，「我曾經是林宅血案嫌疑人！40多年了，至今仍心有餘悸。」未解的血案與時代傷痕，再次刺痛社會。

