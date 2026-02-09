游錫堃貼剪報：我曾是「林宅血案」嫌疑人、至今還心有餘悸

前立法院長游錫堃貼出1980年3月4日黨報中華日報剪報 圖：翻拍自游錫堃臉書

[Newtalk新聞] 電影「世紀血案」殺青，拍攝動機引發質疑。前立法院長游錫堃今(9)日在臉書貼出當年黨報「中華日報」報導稱，「我曾經是「林宅血案」嫌疑人！只差沒有寫出名字。40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

這篇報導來自中華日報1980年3月4日報導，標題是「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物 春節期間活躍到處拜訪 並與加伯艾琳達等熟識」。通篇人物雖然沒有點名游錫堃，但人物背景簡介卻跟游錫堃類似。其中所稱的「加伯」，而是澳洲學者家博，曾被警方以「大鬍子」為名列為嫌疑犯偵辦。至於艾琳達則是施明德妻子。

