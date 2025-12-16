游錫堃辦新書發表會 韓國瑜王金平蘇嘉全出席祝賀

（中央社記者王揚宇台北16日電）前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天在立法院舉辦新書發表會，現任立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、蘇嘉全出席。游錫堃說，希望藉由此書為中華民國台灣鞏固民主、邁向正常國家略盡綿薄之力。

財團法人仰山文教基金會今天在立法院舉辦「台灣民主路－書法集」新書發表會，游錫堃、韓國瑜、王金平、蘇嘉全4人同場，現場氣氛熱絡。

游錫堃說，本書以台灣歷史為骨架、自由民主為血肉，將台灣民主、百年追求的艱辛歷程，分成武裝抗日、台灣議會設置請願運動、台灣新文化運動、治警事件、盟軍接收、二二八事件、白色恐怖、黨禁之路、民主轉型、百年回首等10個單元。

游錫堃表示，本書蒐集詩詞62首作為書寫題材，邀請國內書法名家77人共襄盛舉，完成128幅書法創作，集結成「台灣民主路－書法集」出版，期盼透過古老的書法藝術，使自由民主精神在筆墨之間流轉生生不息，並為中華民國台灣民主鞏固、邁向正常國家略盡綿薄之力。

韓國瑜指出，非常榮幸受到游錫堃的邀請，也很開心見到王金平、蘇嘉全回到立法院。總統賴清德請的茶敘他沒有去，但今天一定要來，這代表他對王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬。

韓國瑜致詞結束前向與會者分享4句話，也希望跟本書做搭配，即「中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶」。（編輯：翟思嘉）1141216