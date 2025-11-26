游錫堃：台灣不屬於中國是歷史事實 習近平又說錯話

（中央社記者王揚宇台北26日電）中國國家主席習近平聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，引發討論。前立法院長游錫堃今天說，「習主席你又說錯話了」，台灣自古不屬於中國是歷史的事實。

新華社報導，習近平與美國總統川普（Donald Trump）通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，引發各界關注。

對此，游錫堃今天在臉書撰文說明，「習主席你又說錯話了」，因為雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但台灣自古不屬於中國是歷史的事實，怎麼能說是回歸中國。

游錫堃也指出，如何知道台灣自古不屬於中國，「從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明」，請習近平回頭看看這些人是怎麼說的，例如毛澤東在開羅宣言、波茨坦公告之後的1947年3月8日說「我們贊成台灣獨立、贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。（編輯：翟思嘉）1141126