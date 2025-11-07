游錫堃《回憶守護宜蘭的日子》1：噶瑪蘭雜誌的角色
[Newtalk新聞]
宜蘭差一點成為高汙染工業縣
回憶起那一段共同守護宜蘭的日子，忍不住感嘆，幸好宜蘭人團結、幸好我們有努力、幸好我們把「六輕」與「蘇火」趕出去，否則，今日的宜蘭縣必然早已經成為「高汙染工業縣」了！
1980年代，宜蘭縣曾經遭遇兩個重大環保危機，一個是現在雲林麥寮的台塑「第六套輕油裂解廠(以下簡稱六輕)」欲在利澤工業區設廠；一個是比現在「台中火力電廠」規模還大的「蘇澳火力發電廠(以下簡稱蘇火)」計畫在蘇澳鎮興建。兩者擇其一（例如今日「六輕」之於雲林，「中火」之於台中）已是雲林縣、台中市不可承受之重，更何況兩者均在宜蘭縣利澤工業區附近比鄰而建！
事後得知，當年中央政府曾經一度有意把宜蘭建設成為「高汙染工業縣」，原因是宜蘭縣接近首都生活圈；蘇澳國際港煤炭、石油進口方便；蘭陽平原三面環山、一面臨海，工業汙染不會影響其他縣市。所以計畫在既有的台塑、台化、東碱、四家水泥廠等高污染性工廠外再建「蘇澳火力發電廠」、「台塑六輕廠」，並引進其他有意投資的高汙染性工業集中進駐，等於把宜蘭當作一個「高汙染工業區」。
《噶瑪蘭雜誌》的角色
在那一段共同守護宜蘭的日子裡，《噶瑪蘭雜誌》扮演著極為重要的角色。1988年，蕭新煌教授以〈噶瑪蘭的清流〉為題投書於《聯合報》的一篇文章說：「《噶瑪蘭週刊》『是一個富地方色彩的雜誌，由蘭陽平原當地知識份子新辦的社會文化性刊物，也頗具有批判性格。它在反六輕運動中，更有著催生、集結、動員和擴散的功能。』」 這場由地方知識份子與民眾共同發起的行動，不僅守住了宜蘭的環境命脈，也開啟了地方自主與公民意識的嶄新篇章。
沒有《噶瑪蘭雜誌》，宜蘭會很不一樣
多年後，我常想一個問題，當年如果沒有「省議員游錫堃服務處」，當然就不會有《噶瑪蘭雜誌》，但是如果沒有《噶瑪蘭雜誌》，宜蘭縣後來的發展，會不會有甚麼不一樣﹖
首先，可能沒有機會讓李茂全(後曾任民進黨中央黨部副秘書長)、陳武進(陳菊弟弟)、劉守成(後曾任省議員、宜蘭縣長) 、田秋堇(後曾任立法委員、現任監察委員)、林順發(後曾任三星農會總幹事)、陳金德(後曾任國代、立委、現任行政院工程會主委)、林錫耀(後曾任民進黨中央黨部秘書長、行政院副院長)、黃玲娜(後曾任國代、現任勞動部政務次長)、林進財(後曾任縣議員、現任中衛發展中心總經理)等優秀人才匯聚一起，為故鄉宜蘭的人文發展與環境保護作出貢獻。
其次，省議員游錫堃的「反蘇火」行動雖然仍會發生，但沒有《噶瑪蘭雜誌》，一定會大打折扣，至少不會有自1986年10月18日起，以「蘇澳全省落塵量冠軍，不歡迎再設火力電廠」1 及其後「拒絕變色的青天，訪各界人士談蘇澳火力發電廠之興建」2 為題的一連串報導、評論，捲起千堆雪。
其三，宜蘭縣「反六輕」雖然仍會發生，但沒有《噶瑪蘭雜誌》，應該就不會有1987年2月7日以「慎重看待輕油裂解廠來宜設廠事宜」為題的社論，呼籲「領導本縣民意的各界人士，能夠拿出智慧、道德和勇氣，認真釘住輕油裂解廠的設廠事宜，以顧及本縣未來世代的生活環境為最高的考慮」3及其後一連串「反六輕」行動，發揮了蕭新煌教授所說的「催生、集結、動員和擴散的功能。」
其四，可能無法讓陳定南縣長從「有條件歡迎」六輕的政策，改變態度，堅定的加入「反蘇火」與「反六輕」行列。陳定南直至1987年11月14日，才首度在「台灣環保聯盟宜蘭分會」的演講會上，公開「反蘇火」「反六輕」，他說：「這段時間，縣政府對『這兩個工廠』的汙染，有更深一層的認識，我認為縣政府的條件也要做修正，所以縣政府針對這兩個廠最新的立場就是認為這種污染性的工廠是不是能讓他來宜蘭，我認為應該要全盤來考慮」。此時距離台電、台塑證實「蘇澳火力發電廠」、「台塑六輕廠」設置宜蘭縣已經屆滿一年了。
其五，沒有這個平台，劉守成38歲當選台灣省議員、陳金德30歲當選國大代表、林錫耀29歲擔任宜蘭縣環保局長、黃玲娜28歲當選國大代表等的從政之路，可能會很不一樣……。
被質疑會不會再辭職？
談到《噶瑪蘭雜誌》，不得不從我省議員連任說起。1985年，我宣布競選連任時，因為5月才發生的「省議員辭職事件」使我的選情不被看好。外界有人質疑：「既然辭職了，又回來競選省議員，為什麼﹖」、「當選之後，再碰到違法預算或類似情況，會不會再辭職？」
當國民黨提名人選公布後，更多人感到悲觀，也有人想要看我出醜。例如在國民黨公布提名人選的見報日，我拜訪行程來到黨外不同派系的某汽車業者李姓董事長，在店門前，他就不客氣地當面撥我冷水說：「你死啊齁！這改，你穩死啊啦！甘擱有法度搞怪﹖」
國民黨有樂觀的本錢
因為我是「黨外省議員集體總辭事件」主導人之一，因此國民黨高層對我欲除之而後快。何況國民黨本就希望宜蘭縣的省議員2席全拿，從1972、1977、1981連續三屆均滿額提名2位候選人可知。
而且從1981年選後的得票結果分析，我得41,631票，比最高票的陳洦汾先生（59,798票）落後18,167票，只領先第三名的官來壽先生（40,867票）764票。合理的推測，任何人都會為國民黨的選情感到樂觀，只要配票成功，國民黨一定會2席全拿。
國民黨布局高明
當時的宜蘭縣，「黨外」票源相對比較穩定的是宜蘭市、礁溪鄉，但是這兩個地方，已經各有一位資深縣議員宣布以無黨籍身分參選。其中，宜蘭市的無黨籍參選人游耀長，是4年前陳定南的助選大將，在議會中屬大砲型人物，以監督縣政府出名，不但可以拿到部分黨外選票，也會吸收一部分的游姓宗親票。
國民黨善用地緣情勢，在我出生地冬山鄉太和村「同村」，提名資深縣議員楊政誠，又在我全縣唯一服務處所在地的羅東鎮樹人路「隔壁」里－賢文里，提名另一位資深縣議員林明正(現任縣長林姿妙的先生)，這種地緣思考的布局非常高明，等於讓我沒有基本票源。
我的得票數足夠當選2席
不過，選舉結果卻跌破大家眼鏡，出乎各界所料。由於有傳統黨外系統及村里組織的我，與雖然沒有基層樁腳但有崇高聲望的陳定南密切合作、相互支援，不但陳定南得票數大幅成長，我也高票當選。
在5位候選人中，我獨得88,555票，佔投票人口數的44.92%，得票數比第2高票當選人林明正省議員足足高出5萬多票，比林明正、楊政誠兩位國民黨提名候選人合計得票數，還高出1.9萬票（見圖3），也就是我一個人的得票數足夠當選2個人，若與我1981年得票數41,631票相比，成長率則超過110％。
蔣氏政權從「作票」轉型為「買票」
就省議員選舉而言，我連任得票數及成長幅度都破宜蘭縣選舉紀錄。該次選舉經費約花195萬，比第一屆多出100萬，但各界捐款差不多夠用，我並未再花多少錢，這樣的結果，出身貧困的我非常感恩。
1970〜1980年代，很多的公職人員，必須靠買票才能當選。1977年「中壢事件」之後，國民黨已經不太敢再公然「舞弊」，用「作票」的不行只好改用「買票」。此後全台的買票風氣越來越盛。也就是說國民黨為維繫政權，其贏取選舉的手段有明顯轉型，從「作票」轉型為「買票」。
未花錢當選等於四年被買斷
而有些買票當選的民意代表，服務態度不一定很好。記得冬山街上有一位為人和善的國民黨籍縣議員，1977年當選之後，曾因其家人服務態度不夠好而被民眾抱怨。據說他的家人在面對民眾批評時，曾經當面回應說：「我們當選議員是有花錢的」，意思是已經「銀貨兩訖」。
這個傳說在冬山街上傳聞甚盛，雖然我無法確認真假，卻讓我引以為戒。我以這個案例反思，原本擔任民意代表就是為促進民主與服務人民的，而我選舉沒有花錢，也等於人民已經把我四年的時間買斷，「銀貨兩訖」。
更多Newtalk新聞報導
向台灣的世界球后致敬！戴資穎宣布退休：不想讓大家看見脆弱的我
岡山在地產業鼎力支持 中正大學 iGEM團隊獲國際基因工程機器大賽金牌
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 14 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 5 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前