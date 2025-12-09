▲游顥強調南投數位落差待解，NCC承諾未來將針對偏鄉額外挹注。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】立法委員游顥8日在交通委員會質詢時指出，南投縣在有線電視普及與數位落差改善方面仍明顯不足，中央依《有線廣播電視法》第45條所編列的30％基金，應更精準投入地方，尤其是偏鄉縣市。他表示，南投縣主要依靠集集大山電視轉播站進行訊號發射，對偏鄉資訊取得具有關鍵作用，但在南投僅有一家有線電視業者的情況下，中央更應負起協助責任，確保預算真正用在需要的地方。

游顥表示：「偏鄉的通訊與數位落差本來就更嚴重，南投縣府雖然努力照顧弱勢，但中央的30％經費應該更花在刀口上，今年到底在哪些方面確實改善了南投偏鄉？需要看到具體成果。」他要求NCC說明今年度在南投的具體投入與成效。

對此，NCC代理主委陳崇樹回應，今年已補助南投業者兩百多萬元，用於4K機上盒鋪設，並強調未來新制度將針對偏鄉額外挹注經費，依全台偏鄉比例分配資源，南投預期將獲得更多支持，陳崇樹補充，南投有線電視業者近年製作多部地方文化節目，相關清單將提供給委員辦公室備查。

質詢過程中，游顥關注《國家韌性手冊》提及的安全風險，他指出，賴清德總統於手冊第一頁即提到2027年可能面臨衝突風險，政府應確保在緊急狀態下，民眾仍能透過有線電視及其他傳播管道取得必要資訊。他詢問NCC是否已針對戰備與災害情境進行演練及參與跨部會會議。

陳崇樹表示，過去SARS與COVID-19期間，NCC以跑馬燈與頻道徵用方式發布重要訊息，且每年都有相關演練，但坦言，有線電視技術上韌性較弱，機房若遭破壞便可能中斷，因此政府更重視無線與衛星做為緊急備援。陳崇樹補充，NCC皆有派員出席跨部會會議，並回報相關討論。

此外，針對鏡電視傳出與前總統陳水扁規劃合作製播政論節目一事，游顥要求NCC說明態度。陳崇樹回應：「現行規定不允許鏡電視開設政論節目，業者若提出申請，委員會也無法通過。我們已提醒業者，目前不能製播此類節目。」

游顥最後針對NCC諮詢委員名單未公開提出質疑，他表示，環評、促參、訴願委員皆能公開名單接受社會檢驗，NCC卻以「諮詢委員僅供參考、不具拘束力」為由不公開，這不利社會對媒體監理程序的信任，他強調：「我們在討論黨政軍退出媒體，但卻連最基本的諮詢委員名單都無法取得，如何確保利益迴避？這不應該是黑箱。」他要求NCC以書面方式說明不公開的理由，並送交交通委員會。陳崇樹承諾，會準備相關報告提供。