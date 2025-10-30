游顥成功爭取1億3千萬振興集集支線觀光 鎮長吳大村盼人潮回流 115

國民黨立委游顥今（30）日於立法院交通委員會質詢時，針對「集集支線鐵路復駛」與「南投觀光振興」議題進行關切。游顥指出，他持續推動集集支線能儘早通車，已成功將於今年底恢復通車至集集站，並於明年6月全線通車，這不僅是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是重啟南投觀光的重要契機。他也呼籲中央與地方應攜手合作，結合日月潭周邊，如集集、水里等鄉鎮，打造完整觀光廊帶，讓南投成為台灣山線觀光的新亮點。

質詢時，游顥首先關切交通部提出的「900萬國際旅客」年度目標是否可望達標？交通部回應，截至10月底國際旅客人次已突破670萬，年底前有機會接近預定目標。游顥也肯定觀光署長陳玉秀上任以來積極推動觀光、親赴地方會勘的作為，特別是在南投地區多次實地了解地方需求，展現高度行動力與責任感。

「集集支線是全台3大觀光鐵道之一，與內灣、平溪並列，不僅承載歷史記憶，更具觀光價值。」游顥指出，隧道修復完成後，預計年底可通至集集站，明年6月全線通車。他說，集集小鎮擁有豐富的自然景觀、歷史文化與鐵道意象，若能串聯日月潭、水里、車埕等地，形成南投「山線觀光軸帶」，不僅能帶動觀光人潮，也能促進地方產業升級、就業機會，帶來長期經濟效益。

游顥建議，觀光署日月潭風景區管理處在推廣觀光時應採整體規劃，讓集集支線復駛與周邊景區，結合台灣中區觀光圈資源整合，完整推動中台灣觀光發展。

游顥進一步說明，協助南投縣府與集集水里提出的「7大亮點計畫」，希望中央全力支持，內容包括夜間經濟與光環境營造、集集半程國際馬拉松與火車藝術節、鐵道農特產推廣活動、水里影展與音樂嘉年華、自行車道與觀景平台建設、921地震教育館周邊整建，以及青年創生與地方創意計畫等。

游顥指出，該計畫總經費約1億3千萬元，建議中央採「2年分期」方式協助執行，以中央資源帶動地方觀光升級。對此，陳玉秀回應會支持這7筆經費，其中夜間經濟將再需與地方討論更加完善，其餘項目皆會積極協助；交通部次長陳彥伯亦承諾，將協調南投振興基金及相關預算，全力推動集集支線與高鐵、日月潭、纜車等觀光設施興建及整合，打造具國際競爭力的觀光廊帶。

集集鎮長吳大村表示，自疫情爆發以來，集集鎮觀光人潮大幅下滑，根據統計，遊客數量已減少約80%，對當地觀光產業及商圈經濟造成顯著衝擊；若計畫順利推動，預期可有效帶動人潮回流，促進周邊產業復甦，重新喚起集集「經典觀光小鎮」的觀光熱度。

游顥強調，地方創生的關鍵不僅是建設，更要引入年輕人的創意與能量，他呼籲觀光署旅推組協助集集鎮公所與青年團體、民宿業者合作，導入青年創意於活動策劃與品牌行銷，讓觀光不只是活動，而是能夠永續發展的生活文化。

游顥表示，成功爭取約1億3千萬經費協助南投集集支線、振興經濟，再次謝謝交通部長陳世凱與觀光署幫忙。他強調，集集支線復駛象徵的不只是交通運能的恢復，更是地方振興與文化再生的起點，未來將持續監督工程進度與經費落實，確保中央支持為南投帶來可見的觀光振興。

