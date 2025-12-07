游顥接任國民黨南投縣黨部主委 喊明年選舉南投全壘打

國民黨南投縣黨部歡慶建黨131週年。（記者扶小萍攝）





國民黨南投縣黨部各地黨員7日上午齊聚南投心園餐廳歡慶131年黨慶，同時由黨主席鄭麗文頒贈派任書派游顥為南投縣黨部主委一職，鄭麗文主席、縣長許淑華與游顥、馬文君等嘉賓一致呼籲明年的選舉要讓南投縣全壘打，藍天再現。

國民黨黨慶活動立委馬文君、游顥、議長何勝豐、民眾黨立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、國姓鄉長邱美玲、集集鎮長吳大村、中寮鄉長廖宜賢、副秘書長李哲華、多位議員、數百名黨員同志都出席盛會。

鄭主席與立委縣長一同起舞熱身。（記者扶小萍攝）

鄭主席頒贈派任書予游顥，與兩位入黨70年的黨員同志及許縣長等人，一同高唱生日快樂祝福，並許願明年選舉國民黨大獲全勝。

鄭主席頒派任書予游顥擔任南投縣黨部主委。（記者扶小萍攝）

鄭麗文主席感受會場青春活力充盈，表示南投縣黨員士氣高昂，在許淑華縣長領導下，我們是每天認真做事的團隊，即便受到干擾，仍持續堅定對鄉親的承諾，視鄉親的需求與南投發展為己任，展現國民黨認真負責腳踏實地在做事，感謝大家我們也挺過大罷免，明年支持最認真打拚的許淑華高票當選，也讓黨籍鄉鎮市長成功連任及當選，中彰投縣市長都開出紅盤。一棒接一棒，棒棒皆強棒。

新徵黨員宣誓與授證。（記者扶小萍攝）

新任南投縣黨部主委游顥感謝鄭主席上任以來積極推動黨務革新，並積極協調明年選舉22縣市人選，定要讓國民黨大贏，尤其南投縣在許淑華縣長領導下，定要讓議員鄉鎮長、代表、村里長有最完美的呈現。游顥指出，將協助推動讓明年鄉鎮市長選舉名單在過年前後盡速抵定；讓縣黨部做中央與基層黨員最佳橋梁；強化新媒體功能服務各參選同志；持續肯定黃復興的榮耀；落實人才培育等。

許淑華縣長更表示明年除競選連任外，對於13鄉鎮市全壘打是最大的目標，讓我們一同努力。國民黨所提出的人選都是符合鄉親們的期待也是國民黨的驕傲，是明年重中之重，無論如何大選都要支持國民黨推出的人選，讓我們2028年重返執政。

活動中逐一頒贈榮譽狀給黨齡70年到30年的同志與績優幹部，鄭主席也授黨證給新加入國民黨的南投縣體育會理事長羅俞欣及多名黨員同志，並由羅俞欣代表宣誓。南投縣黨部近年積極爭取新同志入黨，114年有48名加入，在鄭主席上任後已大有突破共1013名加入國民黨。



