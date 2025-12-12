游顥推動日月潭船舶電子票證整合 中央核定近5800萬啟動智慧旅運系統
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】立委游顥11日主持立法院交通委員會赴南投考察交通及觀光建設，並於下午在南投縣政府7樓國際會議廳召開座談會。縣府針對南投交通與觀光需求提出共11項重要提案，內容涵蓋公共運輸、道路拓寬、智慧旅運與景區整合等議題，其中最受關注的「日月潭電子票證整合計畫」也正式傳來好消息，經立委游顥兩年來多次協調，交通部已核定共近5800萬元經費，由中央與縣府攜手推動，將全面建置日月潭船舶電子票證智慧旅運服務系統，提升航安與便利性，打造國際級低碳智慧景區。
▲游顥推動日月潭船舶電子票證整合，中央核定近5800萬啟動智慧旅運系統。
座談會由游顥立委主持，交通部常務次長林國顯率領公路局、航港局、交通科技及資訊司、觀光署、鐵路局、水利署等單位出席，立委麥玉珍亦到場關心。游顥表示，自上任以來已四度召開協調會，積極推動日月潭票證整合與船舶智慧化。他指出，電子票證建置完成後，將能整合周邊景區服務，未來亦可串連「南投好好玩」票券與「台灣好行」套裝行程，打造一條龍旅遊體驗，有助提升國外旅客到訪率與景區觀光收益。
此次縣府簡報的11項提案內容廣泛，其中包括開發南投—台中市區先導公車、增設智慧站牌與候車亭、強化南投南下客運規劃、南投—名間聯絡道路新建工程、投55線與縣道158甲道路改善工程、鳥嘴潭人工湖聯外道路改善計畫，以及環島自行車道升級計畫第二期等。其中，日月潭船舶智慧旅運計畫受到交通部高度重視，林國顯次長承諾將全力促成並配合相關審查，預計年底可正式核定。
縣長許淑華表示，多項建設攸關地方發展，縣府將持續向中央爭取經費，但若補助不足，縣府也會盡力籌措資源，回應民眾需求。她也指出，南投幅員遼闊，交通便利是縣民最殷切的期待，而明年度財劃法分配尚未明朗，交通部道路生活圈相關補助也在調整中，縣府仍會盡全力推動各項建設。
會中各項交通議題亦獲中央單位回應。其中，針對南投往返台中先導公車與智慧站牌設置，交通部表示將全力支持，並建議縣府整合既有公路客運資源後提案送審。南下交通部分，中央已核定200萬元作為公共運輸規劃費用；南投—高鐵台中站客運增班已於週五與週日晚間新增6時與9時的加班車；南投—高鐵彰化站新闢路線也獲公路局同意，由南投客運投入營運，全長36.8公里、10站點、每日18班次，預計115年1月上路。
至於將集集大山納入日月潭國家風景區管理處範圍的提案，交通部亦給予正面回應，表示縣府可依程序擬定計畫書並辦理地方說明會後送觀光署審議。
