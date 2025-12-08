游顥提修黨產條例 律師：將人民財產近14億送救國團 涉圖利罪 低消5年徒刑

游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，律師黃帝穎指出，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪。 圖：取自游顥（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，國民黨、民眾黨團2日以人數優勢將草案逕付二讀。對此。律師黃帝穎今（8）日指出，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪，最高法院大法庭裁定民代違反利益衝突迴避法構成圖利罪要件，低消5年徒刑。

黃帝穎發文提及，游顥是救國團既得利益者，曾任南投救國團團友會會長，竟然為了救國團提案修法，違反「公職人員利益衝突迴避法」，依最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定意旨，立委違反公職人員利益衝突迴避法該當貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪之「違背法律」，依法處５年以上有期徒刑。

廣告 廣告

黃帝穎指出，台北高等行政法院（北高行）於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決已判定，救國團就是國民黨附隨組織，資產還財於民，但游顥提案修黨產條例排除救國團，等於把已經還給人民的近14億元資產，又搶回去送給救國團，除了是不公不義的個案修法，更違反行政法院判決的白紙黑字，強搶人民財產，修法圖利救國團近14億元，明顯涉犯貪污治罪條例圖利罪，處5年以上徒刑。

黃帝穎說明，最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號違反貪污治罪條例裁定揭示，「各級民意機關之民意代表」係本法第2條第1項第5款所稱公職人員，屬同條所定具高度權力、影響力之公務員，第12條則係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制，建立民意代表利益衝突迴避之規範，從而，民意代表濫權違反上述規定，自該當於貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪所稱之「違背法律」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍委推助理費除罪化！公督盟、小黨齊轟：可恥！赤裸裸自肥！讓境外勢力徹底滲透

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」律師轟亂修法：以後公務員收賄推49999方案？