游顥提案修《黨產條例》擬幫救國團、婦聯會解套 民進黨籲民眾黨勿為虎作倀

中國國民黨籍立法委員游顥提案修《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，外界認為此次修法是在替救國團和婦聯會解套，若該案通過，可讓有機會處分該兩團體資產以充實黨庫，因此引發討論。因該提案尚有疑義待解，國民黨立院黨團表示今（2）日院會暫不處理此案。民主進步黨發言人吳崢今（2）日召開記者會，嚴正抨擊國民黨正事不做、卻急於自肥修法，並呼籲民眾黨切勿配合。

吳崢表示，總統在元旦談話中已明確指出，當前國際情勢嚴峻，強化國防、推動國安修法刻不容緩，但立法院至今仍未完成2026年度中央政府總預算審查，已辜負人民對國會的期待。國民黨面對國家安全消極以對，卻將心力放在高度爭議、明顯圖利自身的修法案上，嘴上高喊愛中華民國，實際作為卻不斷傷害國家。

吳崢指出，不義黨產的處理歷經多年調查與司法程序確認，民進黨政府依法追回過去黨國不分時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關認定均有完整事證。救國團亦已被明確認定為政黨附隨組織，不當取得財產中包含61筆國有土地，遍及金山、日月潭、阿里山等地。然而，國民黨立委卻企圖透過修法排除適用，讓救國團脫離不當黨產規範，形同以立法手段侵佔國家資產。

吳崢痛批，國民黨對國防預算屢屢杯葛，對自肥修法卻急著闖關，雙重標準昭然若揭。面對約400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對，也呼籲民眾黨勿為虎作倀，與社會大眾一同監督立法院，守住歷史正義、社會公平與國家資產。

