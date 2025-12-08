游顥提案修《黨產條例》...黃帝穎批「強搶人民近14億元」送給救國團！指「涉犯圖利」處5年以上徒刑

國民黨立委游顥等人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，將救國團排除於《黨產條例》適用範圍，國民黨、民眾黨團2日以人數優勢，將草案逕付二讀。對此。律師黃帝穎今（8日）指出，游顥提案將人民財產近14億元送救國團，涉犯圖利罪，最高法院大法庭裁定民代違反利益衝突迴避法構成圖利罪要件，處五年以上徒刑。

黃帝穎今日於臉書發文表示，游顥提案修《黨產條例》排除救國團，「等於將已經還給人民的資產近14億元，又搶回去送給救國團」。他直指，這除了是不公不義的個案修法，「游灝更涉犯貪污治罪條例圖利罪，處五年以上徒刑」。

黃帝穎說明，游顥是救國團既得利益者，曾任南投救國團團友會會長，現在竟為救國團提案修法，違反《公職人員利益衝突迴避法》，依據最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定意旨，立法委員違反公職人員利益衝突迴避法該當貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪之「違背法律」，依法處五年以上有期徒刑」。

黃帝穎指出，更扯的是，臺北高等行政法院107年度訴字第1227號判決已判定救國團就是國民黨附隨組織，資產還財於民，「但游顥提案修《黨產條例》排除救國團，等於將已經還給人民的資產近14億元，又搶回去送給救國團」。

黃帝穎表示，游顥此舉違反行政法院判決的白紙黑字，「強搶人民財產，修法圖利救國團近14億元，游顥明顯涉犯圖利罪」。他指出，最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號違反貪污治罪條例裁定揭示，「各級民意機關之民意代表」係本法第2條第1項第5款所稱公職人員，屬同條所定具高度權力、影響力之公務員，第12條則係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制，建立民意代表利益衝突迴避之規範，從而，民意代表濫權違反上述規定，自該當於貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪所稱之「違背法律」。

