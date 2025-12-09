游顥提案黨產條例排除救國團「涉圖利14億」...黃帝穎轟救國團辯護聲明：擺明護航游顥個案修法，強搶人民血汗

日前國民黨立委游顥提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，獲得藍白優勢人士表決通過、順利付委，內容表明修黨產條例排除掉救國團。對此，律師黃帝穎批評，行政法院判決救國團近14億元還財於民，救國團竟為游顥的圖利罪辯護，擺明護航游顥個案修法，向人民強搶14億元。

日前黃帝穎就批評，游顥提案修黨產條例排除救國團，等於將已經還給人民的資產近14億元，又搶回去送給救國團，除了是不公不義的個案修法，游灝更涉犯貪污治罪條例圖利罪，處五年以上徒刑。

廣告 廣告



黃帝穎今再斥，救國團發出的聲明，宛如游顥圖利嫌的辯護狀，更足證游顥個案修法圖利救國團近14億元，彼此關係密切、毫不避諱、吃相難看；救國團曲解最高法院大法庭裁定，擺明為游顥脫罪。



黃帝穎說，救國團稱大法庭裁定套用於正常修法程序，是對司法見解的錯誤解讀，更嚴重混淆「違法關說」與「公開立法」的本質差異。



黃帝穎表示，但最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定揭示，「各級民意機關之民意代表」係本法第2條第1項第5款所稱公職人員，屬同條所定具高度權力、影響力之公務員；第12條則係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制，建立民意代表利益衝突迴避之規範，從而，民意代表濫權違反上述規定，自該當於貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪所稱之「違背法律」。



黃帝穎指出，大法庭白紙黑字圖利罪要件「係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制」，犯罪要件是民意代表假藉職權，根本沒有局限在「違法關說」，立委違反利益衝突迴避法修法圖利救國團，涉犯圖利罪，救國團為游顥脫罪曲解大法庭裁定，更顯心虛。



黃帝穎再批，行政法院判決救國團近14億還財於民，救國團竟為游顥的圖利罪辯護，擺明護航游顥個案修法，向人民強搶14億。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

鏡週刊爆黃國昌狗仔公司「凱思人頭防火牆」將倒？黃帝穎直指三大反常：這兩者竟都不敢提告！

游顥提案修《黨產條例》...黃帝穎批「強搶人民近14億元」送給救國團！指「涉犯圖利」處5年以上徒刑