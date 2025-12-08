游顥籲速解南投數位落差 陳崇樹允諾額外挹注經費改善偏鄉 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

數位化普及全台，但在南投縣的有線電視普率，及數位落差改善方面仍不足。立委游顥今（8）日在交通委員會質詢時指出，中央依《有線廣播電視法》第45條所編列的30%基金，應更精準投入地方，尤其是偏鄉縣市。NCC代理主委陳崇樹回應，將對偏鄉地區額外挹注經費改善南投縣。

游顥表示，南投縣主要依靠集集大山電視轉播站進行訊號發射，對偏鄉資訊取得具有關鍵作用，但在南投僅有一家有線電視業者的情況下，中央更應負起協助責任，確保預算真正用在需要的地方。他說，偏鄉的通訊與數位落差本來就更嚴重，南投縣府雖然努力照顧弱勢，但中央的30%經費應該更花在刀口上。

游顥也提醒，《國家韌性手冊》手冊第一頁，即提到2027年可能面臨衝突風險，政府應確保在緊急狀態下，民眾仍能透過有線電視及其他傳播管道取得必要資訊，NCC是否已針對戰備與災害情境進行演練及參與跨部會會議。

陳崇樹回應，今年已補助南投業者200多萬元，用於4K機上盒鋪設，並強調未來新制度將針對偏鄉額外挹注經費，依全台偏鄉比例分配資源，南投預期將獲得更多支持。他補充，亦觀察到南投有線電視業者，近年製作多部地方文化節目。

針對《國家韌性手冊》部份，陳崇樹表示，過去SARS與COVID-19期間，NCC以跑馬燈與頻道徵用方式發布重要訊息，且每年都有相關演練。但他坦言，有線電視技術上韌性較弱，機房若遭破壞便可能中斷，因此政府更重視無線與衛星做為緊急備援。

此外，針對鏡電視傳出與前總統陳水扁規劃合作製播政論節目一事，游顥要求NCC說明態度。

陳崇樹回應：「現行規定不允許鏡電視開設政論節目，業者若提出申請，委員會也無法通過。我們已提醒業者，目前不能製播此類節目。

