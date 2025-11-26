游顥質詢前瞻執行率與南投5G落差 要求中央加速改善南投偏鄉數位落差

立法委員游顥在財政委員會質詢質詢，要求中央加速改善南投偏鄉數位落差。(立委游顥服務處提供)

立法委員游顥國會辦公室表示，游立委(廿六)日在財政委員會質詢主計總處、數發部及交通部時指出，前瞻計畫第五期仍有多項執行率偏低、經費動能不足的情況，影響地方建設推動。他要求行政部門全面檢視執行狀況，並提出具體改善措施，避免資源投入卻無法及時落地。

游顥表示：「前瞻一期做到第五期，仍有不少項目執行率不到五成，地方建設因此受影響，中央必須清楚回應，執行落後的原因是程序、是能力，還是規劃本身就有問題。」他進一步詢問前瞻計畫是否仍會有第六期，以協助地方延續建設動能。

主計總處副主計長陳慧娟回應：「主計總處每月均會追蹤各部會執行狀況，對落後單位會發文提醒加速執行。」她明確表示，前瞻第五期結束後將回歸一般年度預算編列，政府目前並無規劃前瞻第六期。

在討論南投縣的數位落差問題時，游顥指出，南投偏鄉多、基地台建置效益低，導致長期在5G普及上落後，他強調：「民眾收訊不好不是小事，醫療、教育、觀光、產業都會受影響，南投不是不需要，是被忽略太久了。」並要求數發部提出明確的建置時程。

身為南投竹山人的數發部部長林宜敬回應，政府將運用電信普及服務基金補助業者在偏鄉建設5G基地台，以降低成本、提高誘因。他承諾，會在一個月內提供包含南投十三鄉鎮的完整建設資料，以及明年度可望優先升級的區域。

林宜敬補充，目前相關業者申請仍在審議中，待完成後將能清楚呈現南投的建設規模與時程規劃。游顥強調，區域立委必須替南投爭取實質進展，不是只聽到『會努力』而已，數位落差不能一拖再拖，必須拿出看得見的成果。

游顥也談到交通部支持南投交通建設的部分，他表示，前瞻計畫中協助改善集集支線設施，目前進度順利，預計將於明年1月5日正式通車。他表示：「集集支線重新啟用對南投觀光是重大利多，也希望交通部能正式向社會公布這項好消息。

另對台鐵2122次區間車今晨在栗林站發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，引發旅客恐慌。游立委於交通委員會質詢指出，交通部與台鐵迄今未對外提出明確說明，公共運輸的安全程序與設備檢討必須立即啟動。

游顥委員表示，鋰電池普及，但風險也同步增加。今天的事件讓旅客在密閉車廂內受到驚嚇，台鐵應立即公布事故細節、傷亡情況與處理流程。他並要求交通部提供過去五年台鐵、高鐵、公路客運的鋰電池相關事故統計，並說明是否已比照 ICAO 等國際運輸安全規範，建立跨部會一致標準。

游顥進一步指出：「鋰電池火災特性與一般火災不同，不能以錯誤方式處理，乘務員若未受訓可能造成更大危險。」他要求交通部全面檢視訓練內容與SOP，避免前線人員在面對特殊火災時無所適從。游顥表示，公共運輸每天承載數十萬旅客，不論鋰電池自燃或月台跌落事件，都不能再以單一意外看待。交通部應儘速提出統一SOP與設備改善計畫，確保旅客安全。