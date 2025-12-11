游顥邀交長南投會勘 台16線拓寬工程

立委游顥邀交通部長會勘南投台十六線拓寬工程。（圖：立委游顥服務處提供）

▲立委游顥邀交通部長會勘南投台十六線拓寬工程。（圖：立委游顥服務處提供）

立法院交通委員會（十一）日考察南投地區交通及觀光建設，交委會由游顥委員、馬文君委員、麥玉珍委員出席，邀集交通部長陳世凱、公路局林福山局長、國防部陸軍後勤指揮部參謀長梁永坤、南投縣副縣長王瑞德等相關人員，前往南投水里、信義地區，會勘台十六線十九K至廿五K路段，與地方代表共同討論改善計畫。交通部在會中確認，台十六線拓寬工程已正式納入省道改善計畫，總經費約廿五億元，將於一一六年起分段動工。

廣告 廣告

南投縣副縣長王瑞德表示，台十六線部分路段破碎、狀況較差，許多鄉親長期反映安全疑慮。透過游顥及立委麥玉珍的積極協調，交通部已同意在一一六年六月左右返南投啟動施工，同時在拓寬工程前，優先改善既有路段，確保用路人安全。

立委游顥指出，台十六線拓寬討論多年，此次交通部正式將二十五億元主體工程納入省道改善計畫，並核定一‧五億元進行邊坡改善，對水里、信義兩地交通安全具有重大意義。他表示，感謝交通部長實地會勘並當場拍板，也感謝地方代表及縣府多年以來的努力。

陳世凱部長承諾「一定會做，也一定會動工」。台十六線拓寬需求明確將分三段推動。他並回應地方對人和村聯絡道路的關切，強調未來一定會規劃可通行的道路，以保障當地交通需求。

針對該路段鄰近一帶的邊坡安全問題，交通部長陳世凱部長也宣布將投入一‧五億元進行改善工程，預計在明年汛期前完成，以降低極端氣候可能造成的風險。

游顥強調，在交通部預算有限、全國僅約一千億元可分配的情況下，本次將廿六‧五億元優先投入南投，對地方建設而言十分不易，感謝交通部及所有協助的單位。此外，立委麥玉珍亦全程出席會勘，協助溝通與爭取，使本次討論順利推進。游顥表示，後續將持續協調工程設計與期程，期望讓台十六線改善盡速完成，提供鄉親更安全的行車環境。