游顥1句話惹怒綠！藍綠女立委爆推擠 王義川痛罵陳玉珍：中國人走開

記者楊士誼／台北報導

藍白聯手修法解套救國團，藍委游顥台上發言引起台下綠委不滿。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（30）日在藍白多數下通過黨產條例修法，為救國團解套。不過提案的藍營立委游顥發言稱「辦活動就可以得到地，讓我想到太陽花學運」，讓民進黨立委相當不滿，群起痛批，更有綠委敲保溫瓶抗議。而國民黨立委陳玉珍、王鴻薇也與民進黨立委陳培瑜、吳思瑤互相推擠與嗆聲，敲保溫瓶的民進黨立委王義川更對著邊錄影邊走過來的陳玉珍大罵「中國人走開啦」。

游顥發言時稱「不信真理喚不回」，救國團這次終於得到公道，許多公益人可以繼續大步向前，他稱綠營說「辦活動就可以得到地，讓我想到太陽花學運」，此話一出引起現場綠委群情激憤的痛罵，陳培瑜更指著游顥痛罵「你有沒有讀過書」，更有綠營立委拿起保溫瓶大力敲桌，不讓游顥繼續發言。而後也引起國民黨團反制，王鴻薇也與吳思瑤、范雲、陳培瑜等綠委爆發爭執，現場藍綠女性立委們紛紛上前制止或錄影。

廣告 廣告

民進黨立委林楚茵也相當不滿的走向游顥，針對發言內容痛罵，而陳玉珍一邊拿著手機錄影，一邊走向王義川，也讓王義川破口大罵「中國人走開啦！」而范雲想拿民進黨反對黨產條例的牌子放到發言台上，旋即遭眾多藍委上前制止。

藍白聯手修法解套救國團，藍委游顥台上發言引起台下綠委不滿，林楚茵走向發言台痛罵游顥。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白聯手修法解套救國團，藍委游顥台上發言引起台下綠委不滿，雙方爆發推擠。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白聯手修法解套救國團，藍委游顥台上發言引起台下綠委不滿，雙方爆發推擠。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白聯手修法解套救國團，藍委游顥台上發言引起台下綠委不滿，雙方爆發推擠。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

快訊／修法解套救國團！藍白聯手不甩民間反彈 黨產條例三讀通過

藍「解套救國團」30日恐闖關！黨產會貼文獻打臉：數百億黨產無法追討

37藍委修法替不當黨產解套？民團怒：國民黨根本是台灣的敵人

不甩民團抗議！國民黨30日院會闖關不當黨產條例 游顥：還救國團公道

