游鴻明受女兒鼓勵登北流開唱 重現經典也準備驚喜

（中央社記者王心妤台北13日電）歌手游鴻明今天舉辦演唱會「敵不過想念」記者會，他透露是在女兒撒嬌、抱怨下才決定開唱，並說除了重現經典歌曲，粉絲敲碗想聽的歌也會重新編曲，希望滿足歌迷期待。

游鴻明將於4月11日在台北流行音樂中心開唱，門票於1月16日起開賣。他今天出席記者會表示，近年多專注於個人生活，並將重心放在旅遊和攝影愛好上。雖然陸續收到開唱邀請，但他一直在調整心態，還沒準備好面對舞台，直到這次女兒鼓勵，加上之前當金曲歌后彭佳慧演唱會嘉賓時跟主辦單位接上線，才決定開唱。

游鴻明表示，除了準備當年的主打歌，歌迷想聽的冷門歌曲也有望重新編曲，「希望帶來不經意卻正中大家內心的小期待，我特別喜歡這樣的感動。」

至於久違開唱是否會挑戰唱跳，游鴻明笑回：「因為我覺得很久沒見面，還是要以經典的旋律為主，不要一出來就嚇到大家。」不過他不擔心體力負荷不來，平時就有打球、游泳的運動習慣，而之前曾因為要開唱在5天內減重3.5公斤，當時上台唱到差點暈倒，這次不希望事件重演，會加強體力訓練，但不會刻意減重。（編輯：張雅淨）1150113