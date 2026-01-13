游鴻明外傳「因這件事18年不在台灣開唱」 本人親自澄清

游鴻明今年57歲，出道37年，擁有〈下沙〉、〈戀上一個人〉等代表作，等了18年終於即將在4月11日，帶著「敵不過想念」演唱會於臺北流行音樂中心開唱。他坦言，除了主辦單位的邀請外，女兒游宇潼的敲邊鼓也是很大的助力；對於許多未出現在螢光幕前的原因，外傳是他被寫了一則不實報導，他也首度還原當年事件。

記者會邀請到好友曾國城擔任主持人，游鴻明拿起吉他彈唱〈戀上一個人〉及經典台語歌〈無字的情批〉，讓大家聽得如癡如醉。他也還原當年〈無字的情批〉譜曲的故事，坦言這是真實故事，許常德寫好詞之後，邀請他來譜曲，笑說比電影《海角七號》還要早發表。

聊起演唱會，他表示因為很久沒在台灣開唱，所以會以他的經典歌曲旋律為主，但編曲會不太一樣，有機會的話想要加點劇情進去。57歲的他平常有在游泳、打高爾夫球，但真的要演出前還是會加強心肺運動。他曾經在5天內靠少吃一口氣瘦了3.5公斤，苦笑說：「唱沒幾首就覺得要昏倒了。」

外傳他因為「不實報導」很少在台演出，游鴻明也大方表示：「18年前我宣傳專輯時被問長高有無秘方，我說我有吃一些轉骨的，聽說隔天報社接到1萬多通電話要問我秘方。」他對此趕緊澄清只是分享經驗，結果卻被寫成「游鴻明說謊 長高沒有秘方」，讓他有點無奈。事情轉眼已經快20年，他表示自己早已沒有陰影。

而他一度被傳在蘇州有房子，還在節目上被陳為民爆料他爽當「游員外」。他無奈表示，因為當年沒有直航，從中國大陸工作回來必須在香港轉機，很多藝人都會被困在香港機場，所以就乾脆置產，但2011年時就已經回來台灣居住了，「是真的曾經有房子，現在都處理掉了。」笑說現在都在台北置產。

游鴻明的女兒游宇潼也繼承衣缽勇闖樂壇，先前被拍到與敏盛醫院第三代楊博翰熱戀，但後來卻失戀。聊起女兒的感情生活，游鴻明表示：「我一開始以為她開玩笑，結果真的分手了。」他也透露女兒不想被綁住，但自己不太會管女兒的私生活，「有些人可能習慣自由，怕約束太多。」