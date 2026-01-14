游鴻明失蹤近20年女兒敲碗4月開唱！預告合唱〈樓下那個女人〉

57歲游鴻明（13）日在台北舉辦《敵不過想念》演唱會發布記者會。曾傳出，他久未回台開唱，是因曾被媒體寫了不實報導，他還原當時狀況。

游鴻明出道至今，累積無數經典歌曲，〈孟婆湯〉、〈一天一萬年〉、〈下沙〉、〈戀上一個人〉等等代表作，他以低沉且帶點滄桑的嗓音，收穫大批歌迷的心。隔了近20年才回台開唱，游鴻明坦言，陸陸續續都有舉辦演唱會的公司還跟他接洽，「但我心態上沒準備好」。他說自己現在每年也會有三分之一時間旅遊、到處走走。

久未與家鄉歌迷見面的他，邀來老友曾國城擔任主持人、陳國華擔綱音樂總監。現場宣布門票將於1月16日（五）中午12點正式開賣。 游鴻明親自還原移居中國真相。游鴻明強調他在2011年就已返台定居，之前曾被陳為名虧是「游員外」，房產很多，游鴻明也解釋，當時住在蘇州純粹是因為兩岸尚未直航，為了商演方便才置產，呼籲大家不要炫富。

游鴻明也說決定開唱，是因去年擔任彭佳慧台北小巨蛋嘉賓，獲得蠻大的迴響，女兒也敲碗，全是被女兒游宇潼說服，游宇潼最近宣布分手醫三代男友，游鴻明則採開明的態度，認為是女兒不想被約束。並演唱會亮點預告 父女合唱〈樓下那個女人〉。

北流演唱會將以「經典旋律」為主軸，游鴻明透露除了會有粉絲期待的nplugged 點歌時間，最大的驚喜莫過於他已預告將與女兒游宇潼合唱經典歌曲〈樓下那個女人〉，游鴻明回應女兒感情問題：「分手不一定是男生壞，可能是不想被約束太多，是相處的感覺。」 展現出開明父親的一面。

游鴻明也解釋多年前的傳聞，游鴻明是在17、18年前某一次宣傳專輯時，被問到有沒有長大秘方，「我說有吃過一些轉骨方啊，但是我也不知道那是什麼。」沒想到隔天報社接到1萬多通電話，都要來詢問游鴻明的秘方。話題延燒5、6天，游鴻明只好澄清，只是分享經驗，沒想到隔天新聞標題竟變成「游鴻明說謊 長高並沒有秘方」，還在娛樂頭版，讓他當下相當無奈。因此被解讀成失蹤台灣唱會的原因。